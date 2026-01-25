Ustrelil jo je pri rdeči luči, vrgla se je čez otroka, da bi preživel

Francosko tožilstvo je danes sporočilo, da je bil moški, osumljen, da je pred dnevi v Nici na jugu Francije večkrat ustrelil 23-letno žensko v njenem avtomobilu, v katerem je bila s svojim dojenčkom, uradno obtožen umora in pridržan. Obtoženi naj bi bil nekdanji partner mačehe umorjene ženske.

Umor se je zgodil sredi ceste, ko je voznica čakala na zeleno luč. Pripeljal je moški na skuterju in začel streljati. 23-letnica se je po poročanju francoskih medijev ulegla na svojega otroka, da bi ga zaščitila. V otroškem sedežu na sovoznikovem sedežu je dojenčica preživela brez poškodb.