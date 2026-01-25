Naslovnica
Tujina

Ustrelil jo je pri rdeči luči, vrgla se je čez otroka, da bi preživel

Nica, 25. 01. 2026 19.22 pred 7 minutami 1 min branja 0

Avtor:
T.H. STA
Rdeča luč na semaforju v Franciji

23-letna voznica je čakala pri rdeči luči na semaforju v Nici, ko se je poleg nje ustavil moški na motorju in skozi okno vanjo sprožil strele. Sama se je vrgla čez svojega otroka, ki je bil v otroškem sedežu na sovoznikovem sedežu, da bi ga zaščitila. Dojenčica je napad preživela nepoškodovana, ženska je umrla. Storilec naj bi bil nekdanji partner njene mačehe, ki je imel zaradi napada prepoved približevanja.

Francosko tožilstvo je danes sporočilo, da je bil moški, osumljen, da je pred dnevi v Nici na jugu Francije večkrat ustrelil 23-letno žensko v njenem avtomobilu, v katerem je bila s svojim dojenčkom, uradno obtožen umora in pridržan. Obtoženi naj bi bil nekdanji partner mačehe umorjene ženske.

Umor se je zgodil sredi ceste, ko je voznica čakala na zeleno luč. Pripeljal je moški na skuterju in začel streljati. 23-letnica se je po poročanju francoskih medijev ulegla na svojega otroka, da bi ga zaščitila. V otroškem sedežu na sovoznikovem sedežu je dojenčica preživela brez poškodb.

Umor pred semaforjem je šokiral Francijo
Umor pred semaforjem je šokiral Francijo
FOTO: Shutterstock

Umor je v Nici sprožil veliko ogorčenje. Glavni osumljenec za umor, na Portugalskem rojeni 45-letni moški, naj bi bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nekdanji partner mačehe umorjene ženske.

Nekaj dni pred sredinim umorom so ga pridržali zaradi hudega napada na svojo bivšo partnerico, sodišče pa mu je prepovedalo približevanje ženski.

umor Francija semafor Nica

