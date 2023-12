Iz avtomobila streljali na napihljivega Božička in pobegnili

Čeprav naj bi bil božični čas vesel in miren, se je nekdo iz Kentuckya odločil, da ne bo tako. Neznanec (ali več njih) se je namreč pripeljal do dvorišča in iz avtomobila začel streljati proti napihljivemu Božičku. Iz kraja so nato storilci hitro pobegnili, preluknjani Božiček pa je obležal in ne krasi več dvorišča.

Napihljivi Božiček pred hišo v Lexingtonu ni imel prav lepega začetka. Donald Nelson in žena sta ga kupila le nekaj dni pred incidentom za nekaj manj kot 200 evrov, poroča Sky News. "Z ženo sva sedela na kavču in gledala televizijo, ko sva zaslišala pok in šel sem pogledati kaj je," je opisal dogodke Nelson. "Ko sem pogledal skozi vhodna vrata, sem videl, da se je Božiček prevrnil." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kot je sam pojasnil, je najprej menil, da se je samo prevrnil a ko je pogledal varnostne kamere mu je postalo jasno, da temu ni bilo tako. "Dejansko je bilo videti vozilo, ki obrača, nato pa močan pok, ki je zvenel kot strelno orožje in Božička, ki pade." Nelson je dodal, da ima več njegovih sosedov napihljive dekoracije na svojih dvoriščih in da se boji, da bodo oni naslednje tarče. "Upam, da imajo ljudje varnostne kamere, da bomo ujeli registrsko tablico in ugotovili kdo to počne," je dejal zaskrbljeni Nelson. No, napihljivi Božiček pa le ni dočakal svojega konca, sosedje so priskočili paru na pomoč in zdaj skupaj šivajo Božička, da bo čim prej nazaj na dvorišču.