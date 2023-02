Ustrelil svojo ženo, sedemletno hči, nato pa sodil še sebi

Po poročanju BBC-ja je Pattisonova v soboto, pred tragičnim dogodkom, v stiski poklicala družinskega člana. Ko je sorodnik prihitel na kraj dogodka, so bili vsi trije mrtvi.

Svojo 45-letno ženo Emmo Pattison in sedemletno hči Lettie naj bi v družinski hiši na območju šole ubil 39-letni George Pattison , ki je imel dovoljenje za nošenje orožja.

Policija Surreyja dogodek še preiskuje, zato je z informacijami za zdaj skopa. So pa javnosti razkrili, da naj bi Pattison dovoljenje za nošenje orožja obnovil pred kratkim. Le nekaj dni pred umorom je policija govorila s Pattisonom, saj je preverjala informacije glede njegovega novega naslova.

Pattisonova je septembra lani, potem ko je bila šest let ravnateljica srednje šole Croydon v južnem Londonu, postala prva ženska ravnateljica Epsoma. Sodelavci so jo označili za čudovito učiteljico, predvsem pa čudovito osebo. "V imenu vseh želim povedati, da smo popolnoma šokirani in ne moremo verjeti tej tragični novici," je dejal eden od sodelavcev.

Mož je bil medtem računovodja in direktor podjetja Tanglewood 2016, ki se ukvarja s svetovanjem pri upravljanju.

Decembra je Pattisonova sodelovala v podcastu, ki so ga pripravili učenci in povedala, da je bila selitev za njeno družino "res velika sprememba". "Dobila sem novo službo, novo službo je dobil tudi moj mož, čeprav to ni bilo pričakovano, moja hči pa obiskuje novo šolo," je povedala.