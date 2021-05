V Romuniji ustrelili enega največjih rjavih medvedov v Evropi

17-letnega zdravega rjavega medveda, ki velja za enega največjih te vrste v vsej Evropi, naj bi odstrelili v Romuniji 13. marca letos. Mihai Dragan , tiskovni predstavnik romunskega ministrstva za okolje, je povedal, da so medvedi v Romuniji zaščiteni. "Razen če gre za težavno žival, ki povzroči ogromno škodo ali ogrozi ljudi." O takem medvedu je poročal kmet iz romunskega mesta Ojdula, nato pa so izdali posebno dovoljenje za odstrel iz narave.

Arthur je bil star 17 let in je bil največji medved v Romuniji in verjetno največji živeči v Evropski uniji. "Zanima me, kako bi princ lahko zamešal samico z mladičem, ki je prišel v vas, z največjim samcem, ki je živel v globini gozda. Jasno je, da princ ni prišel, da bi rešil problem domačinov, ampak da bi medveda ubil in domov odnesel največjo trofejo, da jo obesi na steno. To je igra krivolova, saj so ustrelili napačnega medveda," so sporočili naravovarstveniki.

Člani organizacije Agent Green so se 28. aprila tudi pogovarjali z županom Ojdule in obiskali več gospodinjstev v tej vasi. Pogovarjali so se z domačini, ki so poročali o napadih medvedov, med drugim z Berszanom Gheorghejem, ki je januarja lovsko zvezo Botos zaprosil za odstrel medveda, ki je lani poleti povzročil škodo. Tako Gheorghe kot tudi drugi vaščani imajo gospodinjstva na obrobju vasi, ki mejijo neposredno na habitat medveda. Nihče se ni pritoževal nad samcem medveda, ampak nad samicami z mladiči. Vsak kmet, s katerim so se pogovarjali, je rekel, da se od odstrela samca ni nič spremenilo in da samica še naprej vsak dan prihaja v vas. Arthurjev umor je zelo sumljiv, policija pa mora ta primer osvetliti, so jasni v organizaciji.

Princ molči, veliko vprašanj še odprtih

Tiskovni predstavnik ministrstva je potrdil, da je ministrstvo začelo preiskavo. A številna vprašanja ostajajo neodgovorjena. Po besedah ​​Dragana ministrstvo izda posebno dovoljenje za medveda, za odstrel pa nato poskrbijo lokalni lovci. Kako je princ s Štajerske dobil dovoljenje za streljanje v Romuniji? Kako lahko izkušeni strelec majhno samico "zamenja" z moškim "velikanom"? In zakaj se ne odziva na poizvedbe?

Mediji so se z vprašanji obrnili tudi na moškega, ki naj bi lov organiziral in ki naj bi bil na poti s princem. Na vprašanja je odgovoril le: "Brez komentarja." Hkrati pa ne zanika, da se je lov zgodil. Rezultati preiskave romunskega ministrstva bi morali biti na voljo čez nekaj dni, uradniki so tudi že preiskali morebitno prizorišče zločina.