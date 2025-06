Atentat na kolumbijskega predsedniškega kandidata: dva metka v glavo

Njegova žena je na družbenem omrežju X sporočila, da se bori za življenje. Videoposnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje 39-letnega politika med govorom na volilnem shodu v zahodnem delu prestolnice, ko so nenadoma odjeknili streli. Desničarski politik je bil po besedah reševalcev, ki so ga oskrbeli, dvakrat ustreljen v glavo in enkrat v koleno. Vlada levičarskega predsednika Gustava Petra je napad na Uribeja ostro obsodila.