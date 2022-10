Ustrelili 'ljudožerca iz Champarana', ki je ubil najmanj devet ljudi

Indijska policija je ustrelila tigra, ki je v mestu Champaran v zvezni državi Bihar ubil najmanj devet ljudi. Tigra, ki so ga poimenovali 'ljudožerec iz Champarana', je lovilo 200 policistov in okrožnih uradnikov. Nekateri policisti so ga iskali na slonih.

icon-expand tiger FOTO: Shutterstock Tiger je ustrahoval domačine v okolici rezervata Valmiki Tiger Reserve, operacijo pa je vodila biharska policija. Triletnega tigra, znanega kot T-104, so ubili v bližini vasi Sitaltola Baluwa. Kumar Gupta, glavni varuh divjih živali v regiji, je za Times of India povedal, da je bil tiger opredeljen kot "nevaren za človeška življenja." "V soboto se je pojavila novica, da sta bila v napadu tigra ubita še mati in njen otrok in po tem se je začel še zadnji lov za tigrom," je povedal direktor rezervata Valmiki Tiger Reserve Nesamani K.. "To je bila neprespana noč za vso vas. Da bi tigra odgnali, smo udarjali po pločevinastih posodah," je za Hindustan Times povedal Paltu Mahato. Dve ekipi sta z dvema slonoma odšli v gozd, tretja pa je počakala tam, kjer so menili, da bo tiger gozd zapustil. Gupta še izpostavi, da so bili poskusi uspavanja najprej neuspešni, tiger pa je pokazal popolno odsotnost strahu, ko so ga obkrožile ekipe. T-104 je bil ustreljen v soboto ob 15.15 po lokalnem času, poroča BBC. V Indiji živi več kot 70 odstotkov vseh divjih tigrov na svetu, po vladnih podatkih, objavljenih leta 2019, pa tigri vsako leto ubijejo od 40 do 50 ljudi.