Ustrelili medveda, ta padel z drevesa na lovca in ga ubil

Lovski kolegi so 58-letniku nudili prvo pomoč in poklicali reševalce, a so bile poškodbe prehude, zato je umrl v bolnišnici.

Kljub nenavadnim okoliščinam, ki so privedle do lovčeve smrti, to ni prvi tovrsten primer. Leta 2018 je bil na Aljaski hudo poškodovan lovec, potem ko je njegov lovski kolega ustrelil medveda, ki je stal na grebenu. Žival je nato padla po pobočju, pri tem pa so se odkrušile skale in zadele lovca.

Leta 2019 je bil v Severni Karolini hudo poškodovan lovec. Njegov kolega je ustrelil medveda na drevesu, ta je nato padel na tla, a je preživel. Napadel je lovca, skupaj pa sta nato padla s pečine. Moškega so zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico, žival pa je poginila.