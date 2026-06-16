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Ustrelili ruskega umetnika, znanega po karikaturah Putina, Lukašenka in Stalina

Varšava, 16. 06. 2026 14.20 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
Ne.M. STA
Karikaturist Semjon Skrepetski

Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v ponedeljek sporočila poljska policija. Motiv za dejanje ni znan. Oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor.

Moški je bil večkrat ustreljen na ulici v majhnem poljskem mestu Biala Podlaska, približno 35 kilometrov od meje z Belorusijo, je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal tiskovni predstavnik policije v Lublinski regiji.

Glede na okoliščine je videti, da je šlo za načrtovan umor, je še dejal predstavnik policije in dodal, da preiskovalci motiv storilca še ugotavljajo. Na parkirišču v mestu, ki se nahaja približno 600 metrov od beloruskega konzulata, so umetnika petkrat ustrelili v glavo, prsni koš in hrbet, navaja BBC.

Policija je v bližini beloruskega konzulata v mestu pridržala dva beloruska državljana, stara 33 in 37 let, ali sta povezana z incidentom, pa še ni znano.

Kot karikaturist se je 44-letnik posmehoval Putinu in drugim vplivnežem, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki dodaja, da je strelec še vedno na prostosti.

Ruski in beloruski opozicijski mediji so pokojnika identificirali kot akcijskega umetnika in karikaturista, znanega po satiričnih upodobitvah Vladimirja Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Josifa Stalina. Robert K. je bil znan tudi pod umetniškim imenom Semjon Skrepetski, poroča BBC. Umetnik je od leta 2021 živel na Poljskem.

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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Quatflow
16. 06. 2026 16.04
Klemen se že trese. PutINPutOut
Odgovori
0 0
tornadotex
16. 06. 2026 16.01
Osebno naročilo kriminalca Putinoviča..
Odgovori
+1
1 0
fizelj2
16. 06. 2026 15.56
Well done
Odgovori
-6
0 6
LevoDesniPles
16. 06. 2026 15.52
lol očitno so bili bruslski brkići spet v akciji
Odgovori
-1
2 3
Fourty Six
16. 06. 2026 15.47
Dobro opravljeno.
Odgovori
-2
5 7
Zmaga Ukrajini
16. 06. 2026 16.05
Tudi jaz tako pravim - na Krimu so trgovine prazne, nihče več ne upa voziti robe tja, ker jih na cesti čakajo ukrajinski droni. Prav tako na celem Krimu ni mogoče dobiti goriva. Mostovi na Krim veselo padajo. Mimogrede, z gorivom so zdaj težave z oskrbo tudi v Moskvi in St. Petersburgu. Dobro opravljeno! 👍👍👍
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0 0
vednokontra
16. 06. 2026 15.41
Vsi rdeči kmeri, ki navijate za Rusijo, Iran ali Kitajsko, samo demokracija zahodnega tipa z varuhom v obliki USA, vam garantira spoštovanje človekovih pravic, razvoj in blaginjo. Je najboljša od slabih opcij, saj samostojnosti in neodvisnosti brez gospodarske ali vojaške sile ni mogoče obdržati.
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+6
13 7
Zmaga Ukrajini
16. 06. 2026 14.50
Zločinci ne prenesejo kritike, to je dejstvo. Zato nasprotniki padajo z visokih nadstopij,... pa v tujini spijejo tudi kakšen čajček z radioaktivnim dodatkom, ... streljajo pa bolj doma v mosskoviji (Nemcov) in pa očitno tudi v nekdanjih sovjetskih satelitih kot je Poljska. Treba se je zavedat, da je mosskovija mafijska združba, ne pa država. Tale kritik sicer ni edini, ki je podlegel zaradi zločinskega režima, in tudi ne bo zadnji. V mosskoviji se zadnje čase dogaja še kaj hujšega.
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+17
25 8
petb
16. 06. 2026 15.32
V ZDA te razne paravojaške organizacije (npr. ICE), pokončajo kar sredi belega dne pred stotinami očividcev.
Odgovori
-7
6 13
Fourty Six
16. 06. 2026 15.42
In prav je tako.
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-4
5 9
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