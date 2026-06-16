Ustrelili ruskega umetnika, znanega po karikaturah Putina, Lukašenka in Stalina

Moški je bil večkrat ustreljen na ulici v majhnem poljskem mestu Biala Podlaska, približno 35 kilometrov od meje z Belorusijo, je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal tiskovni predstavnik policije v Lublinski regiji.
Glede na okoliščine je videti, da je šlo za načrtovan umor, je še dejal predstavnik policije in dodal, da preiskovalci motiv storilca še ugotavljajo. Na parkirišču v mestu, ki se nahaja približno 600 metrov od beloruskega konzulata, so umetnika petkrat ustrelili v glavo, prsni koš in hrbet, navaja BBC.
Policija je v bližini beloruskega konzulata v mestu pridržala dva beloruska državljana, stara 33 in 37 let, ali sta povezana z incidentom, pa še ni znano.
Kot karikaturist se je 44-letnik posmehoval Putinu in drugim vplivnežem, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki dodaja, da je strelec še vedno na prostosti.
Ruski in beloruski opozicijski mediji so pokojnika identificirali kot akcijskega umetnika in karikaturista, znanega po satiričnih upodobitvah Vladimirja Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Josifa Stalina. Robert K. je bil znan tudi pod umetniškim imenom Semjon Skrepetski, poroča BBC. Umetnik je od leta 2021 živel na Poljskem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.