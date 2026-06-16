Ustrelili ruskega umetnika, znanega po karikaturah Putina, Lukašenka in Stalina

Moški je bil večkrat ustreljen na ulici v majhnem poljskem mestu Biala Podlaska, približno 35 kilometrov od meje z Belorusijo, je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal tiskovni predstavnik policije v Lublinski regiji.

Glede na okoliščine je videti, da je šlo za načrtovan umor, je še dejal predstavnik policije in dodal, da preiskovalci motiv storilca še ugotavljajo. Na parkirišču v mestu, ki se nahaja približno 600 metrov od beloruskega konzulata, so umetnika petkrat ustrelili v glavo, prsni koš in hrbet, navaja BBC.

Policija je v bližini beloruskega konzulata v mestu pridržala dva beloruska državljana, stara 33 in 37 let, ali sta povezana z incidentom, pa še ni znano.

Kot karikaturist se je 44-letnik posmehoval Putinu in drugim vplivnežem, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki dodaja, da je strelec še vedno na prostosti.