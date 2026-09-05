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Ustreljen ruski general, ki naj bi ukazal napad na kijevsko otroško bolnišnico

Moskva, 05. 09. 2026 11.12 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Generalmajor Nikolaj Varhpatovič

Ruskega generala, za katerega v Ukrajini trdijo, da je odgovoren za raketni napad na otroško bolnišnico v Kijevu, naj bi ustrelili na severozahodu Rusije. Ruski preiskovalni odbor je začel preiskavo zaradi poskusa umora pripadnika vojske, a njegovega imena niso razkrili. Kanali na Telegramu sicer poročajo, da gre prav za generalmajorja Nikolaja Varpahoviča, poveljnika 22. divizije težkih bombnikov ruskih letalsko-vesoljskih sil.

Po silovitem ruskem napadu na sedež ukrajinske varnostne službe SBU v Kijevu, so Ukrajinci nemudoma obljubili močan odgovor. In ta je, sodeč po več poročanjih, prišel zelo hitro. 

V mestu Engels v Saratovski oblasti naj bi ustrelili pomembnega vojaka. Ruski preiskovalni odbor je sporočil, da je vojak napad preživel in so ga prepeljali v bolnišnico. Lokalni mediji poročajo, da so ga po strelnem napadu v obraz in trup zaradi zdravljenja s helikopterjem prepeljali v Moskvo.

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"Ruski zločinci se niso skrili – našli jih bomo. Današnji dan pa prinaša še eno potrditev tega dejstva, in sicer iz Saratovske oblasti," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Engels je baza ruske flote strateških bombnikov, med katerimi sta tudi letali Tu-95MS in Tu-160, ki ju Moskva uporablja za izstreljevanje manevrirnih raket dolgega dosega proti Ukrajini. Tam naj bi poveljeval Varpahovič, ki naj bi julija 2024 ukazal raketni napad na kijevsko bolnišnico Ohmatdit, poroča CNN.

V napadu so umrli trije ljudje, med njimi otrok, ki je bil v napadu ranjen in je nekaj dni pozneje umrl, več deset ljudi pa je bilo ranjenih. Poškodovanih ali uničenih je bilo več bolnišničnih oddelkov, med njimi enote intenzivne nege, onkološki in kirurški oddelek ter center za toksikologijo in zdravljenje poškodb.

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Iz bolnišnice so pozneje sporočili, da so po sprožitvi zračnega alarma, ki je opozarjal na prihajajoči napad, evakuirali na stotine pacientov in zaposlenih. Nekateri pa so ob napadu približno uro pozneje še vedno ostali v bolnišnici, med njimi tudi trije pacienti, ki so bili sredi operacije srca.

Varpahovič je bil zaradi svoje vloge v dogodkih leta 2024 deležen sankcij več držav in Evropske unije.

Ukrajina sicer uradno incidenta, v katerem je bil generalmajor ustreljen, ni komentirala, vendar se v Kijevu o njemu zadnje čase veliko govori. Ukrajinska varnostna služba in generalno državno tožilstvo sta ga pred tremi dnevi uradno obtožila vojnih zločinov. Kot so navedli, je enotam daljnega letalstva pod svojim poveljstvom ukazal izstrelitev manevrirne rakete zrak-zemlja Kh-101 proti bolnišnici.

Visoki vojaški uradniki tarče atentatov

Varpahovič je zadnji v vrsti visokih vojaških uradnikov, ki so bili v Rusiji v zadnjih nekaj letih tarče očitnih atentatov. Moskva je za te umore obtožila Ukrajino, vendar Kijev nikoli uradno ni priznal vpletenosti v katerega koli od njih.

Igor Kirilov, general, pristojen za zaščito ruskih vojaških sil pred jedrskim in kemičnim orožjem, je bil ubit decembra 2024, ko je v njegovi bližini eksplodirala eksplozivna naprava, nameščena na skuterju.

Generalpodpolkovnik Jaroslav Moskalik, namestnik vodje glavnega operativnega oddelka generalštaba, in generalpodpolkovnik Fanil Sarvarov, ki je vodil oddelek za operativno usposabljanje oboroženih sil, sta bila lani oba ubita v eksplozijah avtomobilov v Moskvi.

Med ubitimi je tudi Armen Sarkisjan, ustanovitelj proruske paravojaške skupine, ki ga je Ukrajina označila za "kriminalnega vodjo". Umrl je po bombnem napadu v središču Moskve februarja 2025.

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