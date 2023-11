Ustreljeni politik meni, da za poskusom atentata nanj stoji Iran

Vidal-Quadras je bil eden prvih politikov, ki jih je Teheran uvrstil na seznam teroristov zaradi zagovarjanja kritikov iranskega režima. Nacionalni svet iranskega odpora (NCRI), ki je že dolga leta povezan z Vidalom-Quadrasom in je med drugim leta 2014 financiral kampanjo španske stranke Vox, je včeraj ostro obsodil napad in spomnil na "sovražnost teheranskega režima".

Iransko veleposlaništvo v Španiji se ni neposredno odzvalo na incident, so pa na družbenem omrežju delili zapis, v katerem MEK pripisujejo skupno 17.000 "nedolžnih žrtev terorističnih dejanj". "Iranski narod je bil in je ena največjih žrtev terorizma," so dodali. Poudarili so še, da sta "boj proti terorizmu in privedba storilcev terorističnih dejanj pred sodišče opredeljena kot eno od načel in prednostnih nalog zunanje politike Islamske republike Iran, ki ostro obsoja kakršno koli teroristično delovanje".

Neznani napadalec je Vidala-Quadrasa ustrelil včeraj ob 13.30 v soseski Salamanca, ki velja za eno najprestižnejših in najdražjih sosesk v španski prestolnici. Storilec se je pripeljal na motorju, svojo identiteto pa je zakril s čelado. Po besedah očividcev se je politik sprehajal v bližini svojega doma, ko je do njega pristopil moški in ga ustrelil v čeljust.