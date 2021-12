Ustvarili aplikacijo za iskanje koz, ki jih nato božajo

Berlinčani imajo nenavadno navado. Sproščajo se z božanjem koz. Da bi jih v nemški prestolnici lažje našli, so razvili celo mobilno aplikacijo. "Koze so zelo pametne in socialne, odličen občutek jih je božati, hraniti ali zgolj opazovati" pravijo Berlinčani, ki so zato, da bi svojo izkušnjo sproščanja delili še z drugimi, vzpostavili aplikacijo za lažje iskanje koz po Berlinu. Nenavadni zemljevid je preiskusilo že več kot 11.000 ljudi.