Ustvarjalko vsebin za odrasle Bonnie Blue so deportirali z Balija

Tio Billinger (znano kot Bonnie Blue), staro 26 let, so aretirali na Baliju skupaj s skupino turistov, potem ko so policisti izvedli racijo v studiu, kjer naj bi po poročanju The Independent potekale domnevne nezakonite dejavnosti. Med zasegom so ji policisti odvzeli snemalno opremo, kontracepcijske pripomočke in avtobus, ki ga je poimenovala "bangbus" in najela za potovanje po otoku, da bi snemala eksplicitne vsebine.
Med zaseženimi predmeti so bili tudi kostumi, kamere, kondomi, flash diski, lubrikanti, roza ogrlice in tablete Viagra.
Čeprav incident krši stroge moralne zakone Indonezije, oblasti še niso našle dokazov, da je skupina dejansko ustvarjala pornografske vsebine. V petek je Billingerjeva stopila pred sodišče v Denpasarju, kjer ji je bila naložena denarna kazen 20 avstralskih dolarjev (približno 11,40 evra) zaradi neprimerne uporabe prevoznega sredstva, ki je bilo namenjeno prevozu blaga. Če kazni ne bo poravnala, jo čaka enoletna zaporna kazen.
Poleg deportacije z Balija se Billingerjeva sooča tudi s potencialno 10-letno prepovedjo vstopa v indonezijsko provinco zaradi kršitve zakonov o priseljevanju. Med postopkom je pojasnila, da prevozno sredstvo ni vozila sama, temveč je bila potnica, piše The Independent.
