Ustvarjalko vsebin za odrasle Bonnie Blue so deportirali z Balija

Ustvarjalko vsebin za odrasle Bonnie Blue so deportirali z indonezijskega otoka Bali po aretaciji zaradi domnevnih pornografskih dejavnosti. Poleg nje so pridržali še najmanj 17 moških turistov iz Avstralije in Velike Britanije, večino so kasneje izpustili. Sodišče ji je naložilo denarno kazen v višini 11,40 evra; če kazni ne bo poravnala, ji grozi eno leto zapora.

Tio Billinger (znano kot Bonnie Blue), staro 26 let, so aretirali na Baliju skupaj s skupino turistov, potem ko so policisti izvedli racijo v studiu, kjer naj bi po poročanju The Independent potekale domnevne nezakonite dejavnosti. Med zasegom so ji policisti odvzeli snemalno opremo, kontracepcijske pripomočke in avtobus, ki ga je poimenovala "bangbus" in najela za potovanje po otoku, da bi snemala eksplicitne vsebine.

Med zaseženimi predmeti so bili tudi kostumi, kamere, kondomi, flash diski, lubrikanti, roza ogrlice in tablete Viagra. Čeprav incident krši stroge moralne zakone Indonezije, oblasti še niso našle dokazov, da je skupina dejansko ustvarjala pornografske vsebine. V petek je Billingerjeva stopila pred sodišče v Denpasarju, kjer ji je bila naložena denarna kazen 20 avstralskih dolarjev (približno 11,40 evra) zaradi neprimerne uporabe prevoznega sredstva, ki je bilo namenjeno prevozu blaga. Če kazni ne bo poravnala, jo čaka enoletna zaporna kazen.

Bonnie Blue na sodišču v Denpasarju FOTO: Profimedia icon-expand