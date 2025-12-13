Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ustvarjalko vsebin za odrasle Bonnie Blue so deportirali z Balija

Bali, 13. 12. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
22

Ustvarjalko vsebin za odrasle Bonnie Blue so deportirali z indonezijskega otoka Bali po aretaciji zaradi domnevnih pornografskih dejavnosti. Poleg nje so pridržali še najmanj 17 moških turistov iz Avstralije in Velike Britanije, večino so kasneje izpustili. Sodišče ji je naložilo denarno kazen v višini 11,40 evra; če kazni ne bo poravnala, ji grozi eno leto zapora.

Tio Billinger (znano kot Bonnie Blue), staro 26 let, so aretirali na Baliju skupaj s skupino turistov, potem ko so policisti izvedli racijo v studiu, kjer naj bi po poročanju The Independent potekale domnevne nezakonite dejavnosti. Med zasegom so ji policisti odvzeli snemalno opremo, kontracepcijske pripomočke in avtobus, ki ga je poimenovala "bangbus" in najela za potovanje po otoku, da bi snemala eksplicitne vsebine.

Preberi še Britansko OnlyFans 'zvezdo' aretirali na Baliju zaradi pornografskih vsebin

Med zaseženimi predmeti so bili tudi kostumi, kamere, kondomi, flash diski, lubrikanti, roza ogrlice in tablete Viagra.

Čeprav incident krši stroge moralne zakone Indonezije, oblasti še niso našle dokazov, da je skupina dejansko ustvarjala pornografske vsebine. V petek je Billingerjeva stopila pred sodišče v Denpasarju, kjer ji je bila naložena denarna kazen 20 avstralskih dolarjev (približno 11,40 evra) zaradi neprimerne uporabe prevoznega sredstva, ki je bilo namenjeno prevozu blaga. Če kazni ne bo poravnala, jo čaka enoletna zaporna kazen.

Bonnie Blue na sodišču v Denpasarju
Bonnie Blue na sodišču v Denpasarju FOTO: Profimedia

Poleg deportacije z Balija se Billingerjeva sooča tudi s potencialno 10-letno prepovedjo vstopa v indonezijsko provinco zaradi kršitve zakonov o priseljevanju. Med postopkom je pojasnila, da prevozno sredstvo ni vozila sama, temveč je bila potnica, piše The Independent.

Bonnie Blue Bali deportacija vsebine za odrasle
Naslednji članek

Junaški policist rešil dojenčico, ki se je dušila

Naslednji članek

Padalec ostal ujet na višini 4500 metrov

SORODNI ČLANKI

Britansko OnlyFans 'zvezdo' aretirali na Baliju zaradi pornografskih vsebin

Gradnjo dvigala v steklenem stolpu na plažo na Baliju zaustavili

Ulice in domovi pod vodo, nevihte tudi v prihodnjih dneh

Izbruhnil ognjenik na otoku Flores, odpovedali več deset letov

Šest mrtvih in številni pogrešani po potopu trajekta na Baliju

Na Baliju potonil trajekt z več kot 60 ljudmi

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
13. 12. 2025 15.53
Ta jih je pa več poservisirala, kot pa povprečen javni pisoar v wcju...
ODGOVORI
0 0
ole ole
13. 12. 2025 15.48
njo še jezus ne more odrešt xd
ODGOVORI
0 0
proofreader
13. 12. 2025 15.46
+1
Tako je pucala, da jo je z.....
ODGOVORI
2 1
Stauffenberg
13. 12. 2025 15.46
+1
Dobrodošla v slovenski parlamet.
ODGOVORI
1 0
JustMe2021
13. 12. 2025 15.46
+0
To so pa sedaj vroce novice za nase najstnike in dekleta vseh starosti...oglasevanje prostituiranja in prodaje svojega telesa na spletnih platformah👍
ODGOVORI
1 1
osservatore
13. 12. 2025 15.44
+1
Mal zgleda povaljana. Pa kazen je 11,40 EUR??? A ma bejž no.
ODGOVORI
1 0
a res1
13. 12. 2025 15.38
+3
11,40€ za plačilo ali pa eno letna kazen? Daj preberi za sabo... Na robu našega sodstva...
ODGOVORI
3 0
Lolita
13. 12. 2025 15.37
+4
res izgleda izmučeno.. zavoženo
ODGOVORI
4 0
Pokojni prašek.
13. 12. 2025 15.41
+2
Moj pokojni prijatel jo je rad gledal.
ODGOVORI
2 0
SDS_je_poden
13. 12. 2025 15.34
+4
Ne predstavljam si, kako težko mora biti njenim staršem, ki vedo, s čim se ukvarja.
ODGOVORI
4 0
UzivatiJeTreba
13. 12. 2025 15.39
+3
kakor je meni znano, jo mama podpira in je vesela :)
ODGOVORI
3 0
Spijuniro Golubiro
13. 12. 2025 15.34
+4
Pa tko je fajna.
ODGOVORI
5 1
JApajaDAja
13. 12. 2025 15.30
+5
kršitev zakona o priseljevanju, nespoštovanje države,njenih zakonov, vrednot,kulture....oh, slo moja........to vse dopušča in ploska....
ODGOVORI
6 1
oježeš
13. 12. 2025 15.34
+0
So pač večji domoljubi, kot jih imamo na vodilnih in političnih položajih v Sloveniji. Pa še zakone upoštevajo ne glede na to, kdo je kaj.
ODGOVORI
1 1
setisfekšn
13. 12. 2025 15.30
+5
A ha ha!11 eur kazni ali pa eno leto zapora!!!a ha ha ha
ODGOVORI
6 1
oježeš
13. 12. 2025 15.35
+3
Vprašanje koliko je to vrednost za njih. Možno pa, da je kazen simbolična, ker pač, nekaj jo mora biti.
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
13. 12. 2025 15.27
+0
Slakonja ze zaklenjen bom kar tukaj napisal kjer ima vec moznosti da kdaj zmaga pa dobi pokal. Slakonja se v zivljenju ni zasluzil denarja z svojim delom ampak vse kaj ima pa nosi na sebi in izzusti je ukradel. V pravni drzavi bi moral vrnit vso premozenje pa se dobit dodatmno kazen za norcevanja zaljenja ponizevanja ki jih uprizarja z imitacijo in veliko takih je se na rtv in poptv radijskih postajah..... Se najprej ga pa poslat v vrtec in solo na prevzgojo saj vec kot ocitno zgleda kot da je na nivoju 3 letnika.
ODGOVORI
4 4
fizelj2
13. 12. 2025 15.25
+1
Svaka ji čast. Posebna je 😊
ODGOVORI
4 3
Influencer
13. 12. 2025 15.25
+2
naj pride v Slovenijo da si še ona proba kupit stanovanje v Kopru kot tista Erika
ODGOVORI
3 1
Un71
13. 12. 2025 15.24
+9
Ustvarjalka vsebin za odrasle... A tako se danes temu reče...LOL... ni ga čez ustvarjalnost za laskave nazive podpovprečnih služb ipd. kot npr. včasih lahkoživka, danes starleta... recimo že bobu bob
ODGOVORI
10 1
Artechh
13. 12. 2025 15.23
+4
Kako grda zgleda... Tista slika iz sodišča in folk za to plača 😂😂
ODGOVORI
6 2
prsh
13. 12. 2025 15.16
+10
1057 osebani bila v enem dnevu. Kr neki....
ODGOVORI
11 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385