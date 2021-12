'Utegne se nam zgoditi, da bomo doživeli cunami okužb'

Grozi nam cunami okužb, do pomladi bi lahko umrlo do 75.000 ljudi, če ne bo dodatnih ukrepov. Takšne so napovedi strokovnjakov v Veliki Britaniji, kjer se različica omikron bliskovito širi. Število smrtnih primerov bo po njihovem prepričanju odvisno tudi od tega, kako učinkovita bodo cepiva proti omikronu. Za zdaj kaže, da dva odmerka precej slabše varujeta pred tem sevom, kot sta pred dosedanjimi, in da je najboljša zaščita tretji, poživitveni odmerek.

