Utihnili zvonovi dolinske cerkve, odnesli so jih policisti

Nekateri vaščani so se že dlje časa pritoževali nad zvonjenjem zvonov v tamkajšnji cerkvi – v nos jim je šlo zlasti zvonjenje ob 6. uri zjutraj in nočno bitje cerkvene ure. Zaradi tega so pred leti tudi spisali peticijo, a so po besedah dolinskega župnijskega upravitelja Klemna Zalarja podpisnikom peticije prisluhnili in sredi leta 2020 jutranja zvonjenja premaknili na 7. uro, nočno bitje ure pa so ukinili.

A sledile so nove zahteve za splošno omejitev zvonjenja, zato so spet prešli na jutranje zvonjenje ob 6. uri. V tem tednu bi sicer uro zvonjenja znova spremenili na 7., a so jih prehitele oblasti, ki so zvonove preprosto zaplenile.

Po poročanju italijanskega RAI je ukaz o zaplembi zvonov podpisal tržaški tožilec Antonio De Nicolo, potem ko so prejeli prijavo. Pri svoji odločitvi pa se je De Nicolo skliceval tudi na omenjeno peticijo.

Dolino so ta teden obiskali tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki so se najprej srečali z Zalarjem, potem pa tudi z dolinskim županom Sandyjem Klunom. Ta je sicer obljubil, da se bo sestal z župnikom in da bodo poiskali rešitev, da bodo zvonovi v cerkvi sv. Urha znova zadoneli.

A kot je za RAI opozoril deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij, Walter Bandelj, gre pri tem vprašanju sicer za pravno zadevo, ki jo morajo rešiti pravniki, po drugi strani pa je to odraz trenj v vasi, ki jih je treba preseči.

Tržaški škof, Giampaolo Crepaldi, pa svari, "da se v vasi širi sovražno in nestrpno vzdušje tako do članov kot do dobrin katoliške skupnosti, ki se ne počuti dovolj zaščiteno". Pristojne je pozval, naj zasledujejo resnico in pravico v smeri novega začetka v znamenju prijateljstva, je na spletu poročal Primorski dnevnik.