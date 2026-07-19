Utopitev štiriletnice: je bil bazen ustrezno zavarovan?

Iz Italije poročajo o novi tragični utopitvi, poroča Kronen Zeitung. Po kosilu se je avstrijska družina odločila vrniti v apartma, da bi se odpočila.

Mama je z dvema otrokoma odšla v sobo, oče pa je s štiriletnico ostal v dnevni sobi, kjer sta se igrala. Ko je tudi on za okoli 10 minut odšel v sobo, pa je hči zapustila apartma in se odpravila k hotelskemu bazenu.

Posnetek nadzorne kamere je pokazal, kako se deklica spušča po stopnicah iz hotela do bazena.

Približno deset minut kasneje sta se bazenu približala dva najstnika in v njem našla deklico. Štiriletnico sta nemudoma povlekla iz bazena in poklicala na pomoč, eden od hotelskih gostov, zdravnik, pa jo je takoj začel oživljati. Po prihodu reševalcev so z reševanjem nadaljevali oni.

Deklica je kasneje umrla v bolnišnici.

Državno tožilstvo je sporočilo, da je bila za ugotovitev natančnega vzroka smrti odrejena obdukcija. Pristojni pa preiskujejo natančne okoliščine nesreče. Še vedno namreč ni jasno, ali je deklica v vodo sama padla v bazen.

So pa preiskovalci že ugotovili, da so bila tri vrata, ki vodijo do bazena in ki bi morala biti po predpisih zaprta, odprta. Preiskava zato preučuje tudi, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano ter tudi, kje je bil reševalec iz vode.