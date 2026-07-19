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Utopitev štiriletnice: je bil bazen ustrezno zavarovan?

Milano , 19. 07. 2026 14.21 pred 21 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Bazen

V soboto popoldne se je v hotelskem bazenu v Italiji utopila štiriletna deklica iz Avstrije. Na pomoč je priskočilo več najstnikov v bližini bazena, vendar pa deklice niso mogli več rešiti. Oblasti so sporočile, da incident preiskujejo v smeri povzročitve smrti iz malomarnosti.

Iz Italije poročajo o novi tragični utopitvi, poroča Kronen Zeitung. Po kosilu se je avstrijska družina odločila vrniti v apartma, da bi se odpočila.

Mama je z dvema otrokoma odšla v sobo, oče pa je s štiriletnico ostal v dnevni sobi, kjer sta se igrala. Ko je tudi on za okoli 10 minut odšel v sobo, pa je hči zapustila apartma in se odpravila k hotelskemu bazenu.

Posnetek nadzorne kamere je pokazal, kako se deklica spušča po stopnicah iz hotela do bazena.

Približno deset minut kasneje sta se bazenu približala dva najstnika in v njem našla deklico. Štiriletnico sta nemudoma povlekla iz bazena in poklicala na pomoč, eden od hotelskih gostov, zdravnik, pa jo je takoj začel oživljati. Po prihodu reševalcev so z reševanjem nadaljevali oni.

Deklica je kasneje umrla v bolnišnici.

Državno tožilstvo je sporočilo, da je bila za ugotovitev natančnega vzroka smrti odrejena obdukcija. Pristojni pa preiskujejo natančne okoliščine nesreče. Še vedno namreč ni jasno, ali je deklica v vodo sama padla v bazen.

So pa preiskovalci že ugotovili, da so bila tri vrata, ki vodijo do bazena in ki bi morala biti po predpisih zaprta, odprta. Preiskava zato preučuje tudi, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano ter tudi, kje je bil reševalec iz vode.

Zaradi smrti 11-letnice pod preiskavo lastnik poslopja

V Italiji medtem še vedno odmeva tudi smrt 11-letne deklice, ki je v bolnišnici umrla dva dni po tem, ko je njene lase posrkalo v odtok bazena, ona pa je ostala ujeta pod vodo. Lastniki poslopja v letovišču Sestri Levante v Genovi, kjer se je tragedija zgodila, so po poročanju Rai Newsa pod preiskavo. Tožilstvo je izdalo uradni poziv k preiskavi in obdukciji.

Preberi še Umrla 11-letna deklica, ki ji je lase potegnilo v odtok bazena

To je bila sicer že druga nesreča v podobnih razmerah v Liguriji od maja. Karabinjerji in pristaniška uprava preiskujejo incident, objekt pa je v času preiskave zaprt.

"Tragična smrt enajstletne deklice po hudi nesreči v Sestri Levanteju nas pušča brez besed in strtega srca. To je nesprejemljiva tragedija, ki je globoko prizadela celotno metropolitansko mesto Genovo. Naše misli so s starši in družino deklice, ki jim izrekamo najgloblje sožalje," po smrti deklice sporočila tamkajšnja županja Silvia Salis.

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