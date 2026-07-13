Utrujen voznik kombija zapeljal s ceste: en mrtev, 16 poškodovanih

Nesreča se je zgodila v nedeljo zgodaj popoldne na magistralni cesti pri kraju Lipci v Boki Kotorski, ko je kombi trčil v kamnito brežino ob cesti, nato pa se prevrnil, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Ponesrečence so takoj po nesreči prepeljali v bolnišnico v Risnu. Ena od potnic, 21-letna ženska, je takoj po sprejemu zaradi hudih poškodb umrla. Desetletnega otroka so zaradi hudih poškodb notranjih organov iz bolnišnice v Risnu prepeljali v klinični center v Podgorici, enega potnika pa v bolnišnico v Kotorju, poročajo podgoriške Vijesti.