Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Utrujen voznik kombija zapeljal s ceste: en mrtev, 16 poškodovanih

Kotor, 13. 07. 2026 10.40 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA M.V.
Nesreča kombija v Črni gori

Na območju Boke Kotorske v Črni gori je v nesreči kombija, ki je zapeljal s ceste, v nedeljo umrla mlajša ženska. Še 16 ljudi je bilo poškodovanih, od tega več huje. Vsi so državljani Srbije, poročajo črnogorski mediji.

Nesreča se je zgodila v nedeljo zgodaj popoldne na magistralni cesti pri kraju Lipci v Boki Kotorski, ko je kombi trčil v kamnito brežino ob cesti, nato pa se prevrnil, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Ponesrečence so takoj po nesreči prepeljali v bolnišnico v Risnu. Ena od potnic, 21-letna ženska, je takoj po sprejemu zaradi hudih poškodb umrla. Desetletnega otroka so zaradi hudih poškodb notranjih organov iz bolnišnice v Risnu prepeljali v klinični center v Podgorici, enega potnika pa v bolnišnico v Kotorju, poročajo podgoriške Vijesti.

Nesreča v Boki Kotorski
Nesreča v Boki Kotorski
FOTO: Vatrogasna jedinica Kotor

Preostalih 14 pacientov ostaja na zdravljenju v bolnišnici v Risnu. Devet jih je huje poškodovanih, pet pa lažje, vendar so po navedbah bolnišnice vsi trenutno v stabilnem stanju in niso življenjsko ogroženi.

V vozilu je bilo skupno 18 ljudi, voznik in 17 potnikov, ki so se vračali z romanja. Policija in tožilstvo preiskujeta vse okoliščine nesreče, po prvih ugotovitvah pa naj bi bil vzrok zanjo utrujenost voznika.

NESREČA Črna gora smrt

Zagorelo 800 hektarjev gozda, avtocesta iz Pariza zaprta

Z vrha Nata na vodni skuter in tobogan: 'Račune sem plačal sam'

24ur.com Huda nesreča srbskega avtobusa: 12 poškodovanih že v bolnišnici, tudi otroci
24ur.com Trije mrtvi, 11 ranjenih: Pokojni strojevodja večkrat opozarjal na težave HŽ
24ur.com Po množičnem pretepu v Bjelovarju 16 pridržanih in šest poškodovanih
24ur.com Umrla je še ena žrtev grozljive nesreče na železniški postaji v Novem Sadu
24ur.com Prikolica tovornjaka prepolovila avtobus: ena oseba umrla, 15 ranjenih
24ur.com Na hrvaških cestah ta mesec ugasnilo že 16 življenj
24ur.com 'Od vozila ni ostalo nič': Tovornjak trčil v avtobus, umrlo vsaj 15 oseb
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
13. 07. 2026 11.07
Greš na dopust , pa ?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
zadovoljna
Portal
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
Mlaj v raku: ta znamenja bodo najbolj na udaru
Mlaj v raku: ta znamenja bodo najbolj na udaru
vizita
Portal
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Zakaj lahko opazovanje sončnega zahoda izboljša vaš spanec
Zakaj lahko opazovanje sončnega zahoda izboljša vaš spanec
cekin
Portal
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
moskisvet
Portal
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
Umrl je nepozabni zvezdnik filmov Jurski park, Klavir in serije Peaky Blinders
Umrl je nepozabni zvezdnik filmov Jurski park, Klavir in serije Peaky Blinders
Kaj se dogaja na svingerskem križarjenju? Pravila vas bodo presenetila
Kaj se dogaja na svingerskem križarjenju? Pravila vas bodo presenetila
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo
dominvrt
Portal
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
7 poletnih solat, ki so dovolj nasitne, da nadomestijo kosilo
7 poletnih solat, ki so dovolj nasitne, da nadomestijo kosilo
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
voyo
Portal
Klub morilcev
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804