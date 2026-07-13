Utrujen voznik kombija zapeljal s ceste: en mrtev, 16 poškodovanih

Nesreča se je zgodila v nedeljo zgodaj popoldne na magistralni cesti pri kraju Lipci v Boki Kotorski, ko je kombi trčil v kamnito brežino ob cesti, nato pa se prevrnil, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.
Ponesrečence so takoj po nesreči prepeljali v bolnišnico v Risnu. Ena od potnic, 21-letna ženska, je takoj po sprejemu zaradi hudih poškodb umrla. Desetletnega otroka so zaradi hudih poškodb notranjih organov iz bolnišnice v Risnu prepeljali v klinični center v Podgorici, enega potnika pa v bolnišnico v Kotorju, poročajo podgoriške Vijesti.
Preostalih 14 pacientov ostaja na zdravljenju v bolnišnici v Risnu. Devet jih je huje poškodovanih, pet pa lažje, vendar so po navedbah bolnišnice vsi trenutno v stabilnem stanju in niso življenjsko ogroženi.
V vozilu je bilo skupno 18 ljudi, voznik in 17 potnikov, ki so se vračali z romanja. Policija in tožilstvo preiskujeta vse okoliščine nesreče, po prvih ugotovitvah pa naj bi bil vzrok zanjo utrujenost voznika.
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