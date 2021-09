Uvedba bitcoina kot zakonitega plačilnega sredstva v Salvadorju povzročila kaos

Prvi dan uvedbe bitcoina v državi ni šel po načrtih predsednika Salvadorja Nayiba Bukeleja. Platformi Appla in Huaweija uporabnikom nista ponudili vladne digitalne denarnice, znane kot Chivo, strežnike pa so morali izklopiti, saj niso mogli več slediti registracijam uporabnikov.

Čez dan so aplikacijo Chivo sprejeli tudi v ameriških podjetjih, kot sta McDonalds in Starbucks. Vlada je vsem Salvadorcem, ki so si naložili digitalno denarnico, podarila začetnih 30 dolarjev (okoli 25 evrov).

Vrednost kriptovalute je na njen prvi dan v vlogi zakonitega plačilnega sredstva že padla. Dan pred tem je bil en bitcoin vreden 52.000 dolarjev (44.000 evrov), včeraj pa je njegova vrednost padla na manj kot 43.000 dolarjev (36.000 evrov).

"To je bil zelo slab dan za našega predsednika, njegovo vlado in njegov poskus uvedbe bitcoina," je dogajanje za BBC opisal opozicijski politik Johnny Wright Sol. "Večina prebivalstva ne pozna kriptovalut, vemo pa, da gre za zelo nestanoviten trg. Danes se je to zagotovo pokazalo," je dejal.

Po njegovi oceni bitcoin ni primerna nacionalna valuta. "Zakon o bitcoinih je bil v parlamentu potrjen po zelo kratki javni razpravi, ki je trajala pet ur. Nismo sovražniki kriptovalut, vendar menimo, da od podjetij ne bi smeli zahtevati, da sprejmejo bitcoin kot plačilno sredstvo."

Dodal je še, da je srednjeameriška država zaradi padca kriptovalute v enem dnevu izgubila tri milijone dolarjev (2,5 milijona evrov). Wright Sol ni sicer edini kritik vladne politike. Več kot tisoč protestnikov se je zbralo pred vrhovnim sodiščem, kjer so povzročali nerede. Poznavalci razmer v državi ob tem opozarjajo, da bi sprejetje bitcoina samo še spodbudilo nezakonite transakcije.

Okoli 70 odstotkov prebivalcev Salvadorja, v katerem živi približno šest milijonov ljudi, nima dostopa do tradicionalnih finančnih storitev. Številni so odvisni od nakazil sorodnikov, ki živijo v ZDA. Nakazila iz tujine tako predstavljajo 22 odstotkov bruto domačega proizvoda države.