Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Višje carine na uvoz avtomobilov? 'Pripravljeni smo na vsak scenarij'

Erevan, 05. 05. 2026 15.24 pred 23 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA N.V.
Carine

EU je pripravljena na vse možne scenarije, je v luči najnovejših groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo carin na uvoz avtomobilov iz EU dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je Washington pozvala, naj spoštuje svoje obveznosti iz trgovinskega dogovora med EU in ZDA.

"Dogovor je dogovor in mi ga imamo," je ob robu današnjega vrha EU in Armenije v Erevanu dejala von der Leyen in dodala, da "smo pripravljeni na vsak scenarij", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala predsednica Evropske komisije, strani lani sklenjeni trgovinski sporazum izvajata "ob spoštovanju različnih demokratičnih postopkov, ki veljajo na obeh straneh".

V EU so zdaj po besedah von der Leyen v zaključni fazi izvajanja preostalih carinskih obveznosti.

Carine
Carine
FOTO: AP

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je prav tako na državniškem obisku v Armeniji, je po poročanju AFP danes dejal, da bi morala biti sedemindvajseterica pripravljena aktivirati instrument EU za zaščito pred gospodarsko prisilo (ACI). Ta uniji omogoča uvedbo protiukrepov, kadar tretje države izvajajo gospodarski pritisk za vsiljevanje političnih odločitev EU ali njenim članicam.

V luči najnovejših Trumpovih groženj se bosta danes v Parizu sestala evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Trump je v petek sporočil, da bo ta teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz EU na 25 odstotkov. Odločitev je v objavi na platformi Truth Social utemeljil z očitkom, da EU ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Pri tem ni navedel, s čim evropske države po njegovem kršijo trgovinski sporazum.

Trump je ponovil, da višjih carin ne bo uvedel za vozila, ki jih bodo evropska podjetja proizvajala v ZDA.

Preberi še Trump znova nad EU: zvišal bo carine na evropske avtomobile
carine donald trump evropska unija grožnje

Preiskovalni pripor za 39-letnika v primeru zastrupitve otroške hrane

Preiskovalni pripor za 39-letnika v primeru zastrupitve otroške hrane

24ur.com Trump zagrozil s 30-odstotnimi carinami, EU bo branila svoje interese
24ur.com EU bo podaljšala zamrznitev carinskih protiukrepov za ZDA
24ur.com Trumpova grožnja s carinami udarila po delnicah, EU zahteva spoštovanje
24ur.com Evropski poslanci potrdili trgovinski dogovor z ZDA
24ur.com Ponudba iz Bruslja: industrijsko blago brez carin za ZDA
24ur.com Trump zagrozil s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz EU
24ur.com 'Pogajanja ne vodijo nikamor': Trump za 50-odstotne carine iz EU
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DAEMONIUM
05. 05. 2026 15.50
pod nujno naj Uršula in Kaja Kalas pod nujno uvedejo 232 paket sankcij zoper Rusijo!!!
Odgovori
0 0
FreedomMan
05. 05. 2026 15.43
Bogatašem bo dvignil cene mercedezov, a sirotinja naj vozi stare chevrolete.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
05. 05. 2026 15.35
Zanalašč ne bi smeli sploh več izvažati v Ameriko dokler je Trump glavni
Odgovori
0 0
Jon Bacek
05. 05. 2026 15.29
Državljani iz EU smo pripravljeni, da nam neizvoljena Ursula von der Laydra vse pobere in podari koruptivni Ukrajini.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Franc osvojil prvo mesto po priljubljenosti, Alenka tik za njim
Franc osvojil prvo mesto po priljubljenosti, Alenka tik za njim
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Napaka, ki jo doma dela večina staršev – in se je sploh ne zaveda
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696