Višje carine na uvoz avtomobilov? 'Pripravljeni smo na vsak scenarij'

"Dogovor je dogovor in mi ga imamo," je ob robu današnjega vrha EU in Armenije v Erevanu dejala von der Leyen in dodala, da "smo pripravljeni na vsak scenarij", poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala predsednica Evropske komisije, strani lani sklenjeni trgovinski sporazum izvajata "ob spoštovanju različnih demokratičnih postopkov, ki veljajo na obeh straneh".
V EU so zdaj po besedah von der Leyen v zaključni fazi izvajanja preostalih carinskih obveznosti.
Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je prav tako na državniškem obisku v Armeniji, je po poročanju AFP danes dejal, da bi morala biti sedemindvajseterica pripravljena aktivirati instrument EU za zaščito pred gospodarsko prisilo (ACI). Ta uniji omogoča uvedbo protiukrepov, kadar tretje države izvajajo gospodarski pritisk za vsiljevanje političnih odločitev EU ali njenim članicam.
V luči najnovejših Trumpovih groženj se bosta danes v Parizu sestala evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer.
Trump je v petek sporočil, da bo ta teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz EU na 25 odstotkov. Odločitev je v objavi na platformi Truth Social utemeljil z očitkom, da EU ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Pri tem ni navedel, s čim evropske države po njegovem kršijo trgovinski sporazum.
Trump je ponovil, da višjih carin ne bo uvedel za vozila, ki jih bodo evropska podjetja proizvajala v ZDA.
