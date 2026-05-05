Višje carine na uvoz avtomobilov? 'Pripravljeni smo na vsak scenarij'

"Dogovor je dogovor in mi ga imamo," je ob robu današnjega vrha EU in Armenije v Erevanu dejala von der Leyen in dodala, da "smo pripravljeni na vsak scenarij", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala predsednica Evropske komisije, strani lani sklenjeni trgovinski sporazum izvajata "ob spoštovanju različnih demokratičnih postopkov, ki veljajo na obeh straneh".

V EU so zdaj po besedah von der Leyen v zaključni fazi izvajanja preostalih carinskih obveznosti.