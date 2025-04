Uvedba novih carin: Svetovni voditelji še vedno upajo na pogajanja

Nekateri ameriški mediji neuradno poročajo, da naj bi Trump uvedel 20-odstotne carine na večino uvoženih izdelkov. Toda tudi pretekli tedni, ko si je Trump pri carinah večkrat premislil, jih uvedel, preklical, spremenil, so opozorilo, da še zdaleč ni jasno, kaj čaka ameriške trgovinske partnerice po svetu. "Predsednik bo objavil tarifni načrt, ki bo odpravil nepoštene trgovinske prakse, ki že desetletja ogrožajo našo državo. To počne v najboljšem interesu ameriškega delavca," je na tiskovni konferenci povedala Karoline Leavitt .

Donald Trump bo 2. aprila na vrtu pred Belo hišo, obdan s člani svojega kabineta, na dogodku poimenovanem Naredimo Ameriko spet bogato, oznanil uvedbo novih povračilnih carin na izdelke, ki prihajajo v ZDA. In to je vse, kar je za zdaj znano, niti Trumpovi najožji sodelavci menda še niso prepričani, kaj natanko bo predsednik povedal. "Mislim, da bo to nekaj, kar bo naši državi vrnilo veliko bogastva, pravzaprav ogromno bogastva nazaj v našo državo," je povedal Trump.

Carine so davek, jasno opozarjajo plakati v sosednji Kanadi, in ekonomisti se večinoma strinjajo, da lahko potrošniki pričakujejo višje cene. Poleg tega je finančna skupina Goldman Sachs možnost recesije dvignila na 35 odstotkov, podjetja pa ob vseh neznankah težko načrtujejo poslovanje.

"V tem trenutku res ne razumemo, kaj se bo zgodilo v sredo. Uvedene bodo tarife. Na tej točki preprosto ne vemo. Ena največjih težav, ki smo jo imeli nazadnje oziroma od novembra, je negotovost," je povedal kanadski podjetnik Ray Sparnaay. "Ni mi všeč negotovost, v kateri trenutno živimo, zlasti ko gre za to tarifno vojno. Kanada in EU sta bili naši največji zaveznici, kar naenkrat pa sta se spremenili v največja sovražnika," potrjuje tudi lastnik trgovine z vinom v New Yorku Mauro Duta.

Svetovni voditelji še vedno upajo na pogajanja in dogovore s Trumpovo administracijo, a se pripravljajo na vse. "Evropa ima veliko kart, od trgovine do tehnologije do velikosti našega trga. Toda ta moč temelji tudi na naši pripravljenosti, da po potrebi sprejmemo odločne protiukrepe," je dejala Ursula von der Leyen.

Glede na ankete ameriški volivci Trumpovega uvajanja carin večinoma ne podpirajo. Raje kot tako imenovano osvoboditev pred uvoženimi izdelki bi imeli nižje cene, kar je Trumpa tudi pripeljalo v Belo hišo.