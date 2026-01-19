Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Užaljeni Trump? Ker ni dobil Nobelove nagrade, si želi Grenlandijo

Washington, 19. 01. 2026 10.31 pred 1 uro 2 min branja 250

Avtor:
STA N.L.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je na norveškega premierja Jonasa Gahra Stoereja naslovil pismo, v katerem kot glavni razlog za željo po pridobitvi Grenlandije omenja odločitev norveškega Nobelovega odbora, ki mu lani ni podelil Nobelove nagrade za mir, poročajo ameriški mediji.

"Glede na to, da se je vaša država odločila, da mi ne podeli Nobelove nagrade za mir, ker sem ustavil VEČ KOT osem vojn, se ne čutim več dolžan razmišljati izključno o miru, čeprav bo ta vedno prevladoval, ampak lahko zdaj razmišljam o tem, kaj je dobro in primerno za Združene države Amerike," je Trump zapisal v pismu. Nobelovo nagrado za mir sicer podeljuje Norveški Nobelov odbor, ki pa ga imenuje norveški parlament.

Trump trdi, da Danska ozemlja Grenlandije ne more zaščititi pred Rusijo ali Kitajsko.
Trump trdi, da Danska ozemlja Grenlandije ne more zaščititi pred Rusijo ali Kitajsko.
FOTO: AP

Dodal je, da Danska ozemlja Grenlandije ne more zaščititi pred Rusijo ali Kitajsko. Zastavil je tudi retorično vprašanje, zakaj ima Danska sploh pravico do lastništva arktičnega otoka. "Ni nobenih pisnih dokumentov, le da je tam pred sto leti pristala ladja, vendar so tam pristajale tudi naše ladje," je zapisal.

Izpostavil je še, da je za zvezo Nato naredil več kot kdor koli drug od njegove ustanovitve, zdaj pa bi moralo zavezništvo narediti nekaj za ZDA. "Svet ni varen, če nimamo popolnega in popolnega nadzora nad Grenlandijo," je ponovil Trump.

Avtentičnost pisma je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil vir blizu zadevi, Store pa za norveški časnik VG. Po poročanju ameriške televizije PBS News so uslužbenci ameriškega sveta za nacionalno varnost pismo posredovali več evropskim veleposlanikom v Washingtonu.

Lanska prejemnica Nobelovo nagrado izročila Trumpu

Nobelovo nagrado za mir je lani prejela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Trump je večkrat javno poudaril, da bi moral nagrado prejeti on, ker je končal več vojn po svetu. Prav jutri bo sicer minilo natanko leto dni, odkar je Trump še drugič zaprisegel kot ameriški predsednik. Machado je nagrado prejšnji teden med obiskom v Beli hiši izročila Trumpu. 

Preberi še Venezuelska Nobelova nagrajenka za mir nagrado podelila Trumpu

Nobelov odbor je v nedeljo izpostavil, da je švedski izumitelj Alfred Nobel, ki je nagrado za mir predvidel v svoji oporoki, naročil, naj jo dobi tisti, ki je "naredil največ za bratstvo med narodi" in določil, kdo ima pravico do nje. "Nagrade zato ni mogoče niti simbolično prenesti ali posredovati naprej," je zapisal odbor.

Donald Trump Grenlandija Nobelova nagrada za mir Norveška

Voznik avtobusa pod vplivom kokaina in opiatov

Občina družini po požaru v Dražencih našla začasno namestitev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI250

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
19. 01. 2026 11.59
Imam slutnjo, da nas 3. svetovne vojne ločijo samo minute.
Odgovori
0 0
iskriv
19. 01. 2026 11.59
Trump sploh ne preseneča več . Trump s svojimi izjavami in dejanji čedalje bolj kaže na to , da prehaja v obdobje ponovnega otroštva in je zanj vse le igra . Trumpova miselnost o korenčku za države in bližnje , ki mu dajejo prav in ga hvalijo in palici za tiste , ki se mu upirajo in ne odobravajo njegovega ravnanja , kaže na ranjen močan ego , ki ga počasi spodnaša njegova prikrita bolezen .
Odgovori
+2
2 0
myomy
19. 01. 2026 11.57
Kway dey, janšisti?! A smo ZA Trumpa, al PROTI? Dejte se no že enkrat izjasniti.
Odgovori
-2
2 4
Greznica
19. 01. 2026 11.58
bee bee
Odgovori
+2
2 0
Watch-Man X
19. 01. 2026 11.59
ti si izgleda za unga retarda iz pekinga...😅😅😅🖕
Odgovori
+2
2 0
bazilika555
19. 01. 2026 11.56
Preprosto ne morem verjeti...Ne le da je demeca na pohodu, človek je nevaren. Kdo ga lahko ustavi? Se bojim, da se mu bo še poslabšalo.
Odgovori
+3
3 0
Greznica
19. 01. 2026 11.56
in tak osebek podpirajo desnuhi s kletno sekto na čelu .. beee beee
Odgovori
+2
2 0
Watch-Man X
19. 01. 2026 11.56
Ww2 je bla vojna proti nacizmu ja...🚬 hahah kok ste zaostali.
Odgovori
+4
4 0
Jerry321
19. 01. 2026 11.55
Trum je dobil pomembno priznanje, in to že v prvem mandatu. Bil je označen na najslabšega predsednika zda vseh časev! To pa tudi ni kar tako 😆 no
Odgovori
+4
4 0
palinko74
19. 01. 2026 11.54
leseno
Odgovori
0 0
palinko74
19. 01. 2026 11.54
dare mu lesen
Odgovori
0 0
Watch-Man X
19. 01. 2026 11.53
zakaj tok kažete njega, macrona pa putina pa unga retarda iz pekinga....Sam retardi s bednimi vizijami.
Odgovori
+2
5 3
Watch-Man X
19. 01. 2026 11.55
z bednimi*
Odgovori
+2
3 1
Miroslav Vulovic
19. 01. 2026 11.52
Človek je očitno bolan. Njegovo vedenje je močno pod vplivom narcisistične osebnostne motnje, ki se mu se mu slabša.
Odgovori
+7
7 0
Žabec
19. 01. 2026 11.52
Če komu ni jasno, je to čista vojna napoved.
Odgovori
+5
5 0
Kviz
19. 01. 2026 11.51
Take neumnosti verjetno ni izrekel Trump, ampak kak medij ki ni na njegovi strani. Verjetno kak levnuharski rumeni tisk.
Odgovori
-6
0 6
oježeš
19. 01. 2026 11.46
Zaradi užaljenosti, bi kar povzročil vojno. Pa kje se najdejo ti pacienti, sploh pa podporniki takih ljudi? Je res enim tako fletno in e znajo razmišljati s svojo glavo, kakšno stanje je v vojni, da kar podpirajo take naduteže. medtem pa povzročitelji gorja v svetu, živijo v vsem izobilju, zavarovani z zvestimi ljudmi in jim ni mar za človeške žrtve. Zbudijo se šele takrat, ko nastradajo njihovi bližnji kar vzamejo za nekaj nesprejemljivega, čeprav so sami krivi za smrt na tisoče ljudi.
Odgovori
+14
14 0
myomy
19. 01. 2026 11.46
31. marca 1917 je Danska prodala otoke Zahodna Indija Združenim državam Amerike, ki so se preimenovali v Ameriške Deviške otoke in postali nekorporativno ozemlje Združenih držav Amerike. Cena je bila 25 milijonov USD. Takole gnili Zahod že od nekdaj mešetari z ukradenim ozemljem. Ne bo prvič, ne zadnjič.
Odgovori
+2
7 5
asdfghjklč
19. 01. 2026 11.47
No, američani so vsaj plačali za to zemljo, tvoji gnili rusi pa vse kradejo zastonj.
Odgovori
-4
2 6
Aijn Prenn
19. 01. 2026 11.50
Priporočam ti, da se preseliš na ne gnili vzhod ali kamorkoli kjer ni gnilobe.
Odgovori
+2
4 2
myomy
19. 01. 2026 11.53
Oh ... če bi bil mlajši, bi se že včeraj. Tako, kot sem se v mladih letih na Zahod iz gnilega Balkana.
Odgovori
0 0
myomy
19. 01. 2026 11.55
asčžfjšđčć - Američani so plačali, Danci so jo pa ukradli domačinom. Koliko pa so Američani plačali ameriškim staroselcem, oz. "indijancem"? Tri flaše viskija, lol.
Odgovori
0 0
tornadotex
19. 01. 2026 11.46
Psihopat ! Na koncu bo res začel 3 sv.vojno..pa še zahteval bo Nobelovo nagrado za mir !! Kakšna sprevrženost !
Odgovori
+15
15 0
bazilika555
19. 01. 2026 11.59
Mu je JJ morda že vnaprej čestitsal?
Odgovori
0 0
Vera in Bog
19. 01. 2026 11.45
Je kar vredu Trump. Daleč, daleč pred Bidnim
Odgovori
-9
3 12
BBcc
19. 01. 2026 11.48
In kontra smeri pa res.
Odgovori
+8
8 0
trapo
19. 01. 2026 11.52
V čem le. Neumnosti?
Odgovori
+1
1 0
Greznica
19. 01. 2026 11.58
ti nis diht
Odgovori
+1
1 0
street45
19. 01. 2026 11.45
Kaj vse zemlja nosi. Bi se še smejal, če ne bi človek bil na čelu določene države.
Odgovori
+7
8 1
enajstdvanajst1
19. 01. 2026 11.42
Bil sem velik potpornik trumpa sedaj pa vidim da je navaden klovn... pa ne zaradi tega kar zeli ampak njegovega obnašanja. Isti klovn kot naš golob
Odgovori
+5
10 5
Ve?ni optimist
19. 01. 2026 11.43
dejanja štejejo, ....
Odgovori
-1
2 3
brainiac007
19. 01. 2026 11.56
isti klovn kot janša prej, si še vedno malo v zmoti kdo je ok
Odgovori
+1
1 0
GMajky
19. 01. 2026 11.58
je bolj jufkarju podoben kot golobnjaku!!!
Odgovori
0 0
Nenil
19. 01. 2026 11.42
tinček25 Res smo grozni ti desničarji, ki si želimo normalnega življenja, brez woke in uničevanja tisočletne zahodne civilizacije z izrojeno levičarsko ideologijo
Odgovori
-7
3 10
trapo
19. 01. 2026 11.53
Kdo pa tebi pere možgane?
Odgovori
+1
1 0
brainiac007
19. 01. 2026 11.57
desničarji so se vedno izrodili v preteklosti izrodili tako bo tudi v tem ciklu zgodovine
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Najlepša in najbolj romantična doživetja za pare
Najlepša in najbolj romantična doživetja za pare
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.0000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
moskisvet
Portal
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Ne boste verjeli, kako izgleda brat Enriqueja Iglesiasa
Ne boste verjeli, kako izgleda brat Enriqueja Iglesiasa
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450