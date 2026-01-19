Užaljeni Trump? Ker ni dobil Nobelove nagrade, si želi Grenlandijo

"Glede na to, da se je vaša država odločila, da mi ne podeli Nobelove nagrade za mir, ker sem ustavil VEČ KOT osem vojn, se ne čutim več dolžan razmišljati izključno o miru, čeprav bo ta vedno prevladoval, ampak lahko zdaj razmišljam o tem, kaj je dobro in primerno za Združene države Amerike," je Trump zapisal v pismu. Nobelovo nagrado za mir sicer podeljuje Norveški Nobelov odbor, ki pa ga imenuje norveški parlament.

Dodal je, da Danska ozemlja Grenlandije ne more zaščititi pred Rusijo ali Kitajsko. Zastavil je tudi retorično vprašanje, zakaj ima Danska sploh pravico do lastništva arktičnega otoka. "Ni nobenih pisnih dokumentov, le da je tam pred sto leti pristala ladja, vendar so tam pristajale tudi naše ladje," je zapisal.

Izpostavil je še, da je za zvezo Nato naredil več kot kdor koli drug od njegove ustanovitve, zdaj pa bi moralo zavezništvo narediti nekaj za ZDA. "Svet ni varen, če nimamo popolnega in popolnega nadzora nad Grenlandijo," je ponovil Trump.

Avtentičnost pisma je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil vir blizu zadevi, Store pa za norveški časnik VG. Po poročanju ameriške televizije PBS News so uslužbenci ameriškega sveta za nacionalno varnost pismo posredovali več evropskim veleposlanikom v Washingtonu.