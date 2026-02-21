Naslovnica
Tujina

Užival v luksuznih nastanitvah, zanje pa odštel le en cent

Madrid, 21. 02. 2026

Avtor:
M.P.
Luksuzna hotelska soba

20-letni moški naj bi vdrl v spletno stran za rezervacijo hotelov in si luksuzne sobe, ki na noč stanejo tudi do 1000 evrov, rezerviral za le en cent. Moškega, ki je osumljen večje goljufije, so pridržali med bivanjem v hotelu v Madridu.

Španska policija je aretirala 20-letnega moškega, ki je osumljen vdora v spletno stran za rezervacije hotelov in rezervacije več luksuznih sob po ceni do 1000 evrov na noč za samo en cent. Na ta način je hotele ogoljufal za več kot 20.000 evrov, poroča BBC.

Moškega so izsledili v hotelu v Madridu, kjer je prenočil štiri noči, za katere bi moral plačati 4000 evrov, a je, kot tudi v predhodnih primerih, s kibernetskim napadom sabotiral plačilni sistem, da je ta odobril njegovo precej nižjo transakcijo. Za rezervacijo je tako odštel zgolj en cent.

S preiskavo so začeli, ko je eno od spletnih mest za rezervacije nastanitev in potovanj prijavilo sumljivo dejavnost. Ta sicer ni bila dolga, saj je osumljeni nastanitve rezerviral s svojim pravim imenom in priimkom. Tako so ga zlahka odkrili v zgolj štirih dneh. Njegovo zadnje bivanje v hotelu, v katerem je prenočil štiri noči, pa bi moralo stati 4000 evrov.

Policija je sporočila, da se je sprva zdelo, da je bila transakcija pravilno izvedena, nepravilnost pa da so odkrili šele, ko je platforma za rezervacijo nastanitve hotelu nakazala dejanski znesek v višini 0,01 evra.

Moški je po besedah policije med svojim bivanjem v hotelih užival tudi v ponudbi mini bara in v hotelih pustil druge neporavnane račune.

madrid goljufija španija

