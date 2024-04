V 115. letu je preminil najstarejši človek na svetu

Rodil se je 27. maja 1909 in bil kar 60 let poročen z Ediofino del Rosario Garcia , ki pa je umrla leta 1997. Skupaj sta imela 11 otrok, šest sinov in pet hčera, ter 42 vnukov, 18 pravnukov in 12 prapravnukov, piše Sky News.

Vicente Perez je svojo dolgoživost pripisal "trdemu delu, počitku ob praznikih, zgodnjemu spanju, vsakodnevnemu pitju kozarca pijače aguardiente, ki je močan alkohol, ljubezni do Boga in temu, da ga vedno nosi v svojem srcu".

Perez je imel za seboj pestro zgodovino – kdo pa je pri toliko letih tudi ne bi imel? Preživel je obe svetovni vojni in na koncu še pandemijo covida-19.

"Naš dragi Juan Vicente Perez Mora, z globoko žalostjo in bolečino se poslavljamo od tebe, človeka iz Tachire, skromnega, delavnega, mirnega in navdušenega nad družino in tradicijo," se je na družbenih omrežjih od njega poslovil guverner venezuelske zvezne države Tachira Freddy Bernal. "Moj stari Vicente, vedno se ga bomo spominjali zaradi njegovega življenjskega optimizma, vere, upanja in globoke ljubezni do naše države Tachira."