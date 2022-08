V 14 od 15 zabojev, ki so jih našli pri Trumpu, tajni dokumenti

"Oblasti izvajajo kazensko preiskavo v zvezi z nepravilnim odstranjevanjem in shranjevanjem zaupnih podatkov v nepooblaščenih prostorih ter nezakonitim skrivanjem ali odstranjevanjem vladne dokumentacije," je na prvi strani overjene izjave zapisal agent FBI. V izjavi sicer ni navedenih novih podrobnosti glede 11 svežnjev zaupnih dokumentov, ki so jih preiskovalci odnesli s posestva 8. avgusta, temveč se osredotoča na ločen zaseg 15 zabojev dokumentov, ki so jih zasegli januarja.

V teh zabojih so glede na navedbe v izjavi uradniki našli 184 dokumentov z oznako tajnosti, vključno s 25 dokumenti, označenimi s strogo zaupno. Agenti, ki so pregledali škatle, so našli dokumente z informacijami, ki so jih posredovali zaupni človeški viri, ter informacijami, povezanimi z Zakonom o nadzoru tujih obveščevalnih služb, poroča AP. Med dokumenti naj bi bilo tudi veliko tajnih zapisov in nešteto časopisov, revij, fotografij, različnih zapiskov, predsedniških korespondenc in osebnih informacij.