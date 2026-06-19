15 tednov, več tisoč mrtvih, vojaki v krstah in gospodarska kriza

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek sporočil, da sta s podpredsednikom JD Vancem elektronsko podpisala dokument z Iranom, ki formalno zaključuje vojno, ki so jo ZDA začele z napadi skupaj z Izraelom 28. februarja. Dogovor je Trump v sredo znova podpisal v Versajski palači, simbolično na kraju, kjer je bil pred več kot stoletjem podpisan mirovni sporazum po prvi svetovni vojni.

Vojna je za seboj pustila uničujoče posledice. Kot poroča The New York Times, je bilo v Iranu ubitih več kot 3.000 ljudi. V Izraelu naj bi bilo ubitih 26 državljanov. Na tisoče ljudi v obeh državah je bilo ranjenih. Ameriška vojska je potrdila smrt 13 svojih pripadnikov. Spopadi so se razširili tudi v sosednje države, v Libanonu je bilo po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva ubitih okoli 3.700 ljudi. Posebej odmeven je bil ameriški raketni napad na iransko šolo že prvi dan vojne, v katerem je po navedbah iranskih oblasti umrlo najmanj 175 civilistov. Ob človeških žrtvah je vojna močno prizadela tudi infrastrukturo – v Iranu je bilo poškodovanih in uničenih na stotine šol in zdravstvenih ustanov.

Po napadu na šolo v Iranu FOTO: AP