Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'V 24 letih službe še nikoli nisem dobil takšnega ukaza'

Nikozija, 14. 03. 2026 21.07 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Zaklonišča na Cipru

Napadi z droni v vzhodnem Sredozemlju so na Cipru sprožili strah in razkrili resne pomanjkljivosti v sistemu civilne zaščite. Oblasti priznavajo, da država ni dovolj pripravljena na morebitno širitev konflikta na Bližnjem vzhodu – skoraj petina zaklonišč namreč ni primerna za uporabo ali pa sploh ne obstaja.

Alarm se je oglasil 2. marca ob 12.33, ko je bil Valentinos Pangalos, dolgoletni uslužbenec ciprske civilne zaščite, na letališču v Pafosu pozvan, naj aktivira sirene za izredne razmere. Radarji so zaznali sumljiv objekt, domnevno dron z eksplozivom, ki je letel proti letališču. Objekt so zaznali le nekaj ur po tem, ko je iranski dron tipa Shahed treščil v hangar britanske vojaške baze RAF Akrotiri.

"V 24 letih službe še nikoli nisem dobil takšnega ukaza. Bilo je zelo intenzivno," je dejal Pangalos za Guardian. Letališče so morali takoj evakuirati.

Ameriški napadi na Iran in povračilni ukrepi iranskega režima so Cipru, ki leži na robu Bližnjega vzhoda, prinesli varnostne razmere, kakršnih država ni doživela že desetletja. Zadnjič je bila država v podobni napetosti leta 1974, ko je po poskusu združitve z Grčijo Turčija napadla otok in zasedla severni del.

Od takrat je v turškem delu Cipra še vedno nameščenih okoli 35.000 turških vojakov.

Telefoni v operativnem centru civilne zaščite v Nikoziji so po napadu skoraj neprekinjeno zvonili, nadaljuje Guardian. Ljudje so spraševali, kje so najbližja zaklonišča in kako naj ravnajo v primeru napada. Najbolj zaskrbljeni so starejši prebivalci, ki se še spominjajo turške invazije in razseljevanja prebivalstva.

Skrb pa je smiselna tudi glede na težave, ki jih priznavajo na Cipru. Sistem je podhranjen, skoraj 20 odstotkov zaklonišč je neuporabnih. Vodja ciprske civilne zaščite Maria Papa priznava, da je kriza razkrila številne pomanjkljivosti. Po njenem mnenju so nujne izboljšave na vseh ravneh – od zaklonišč do števila zaposlenih in infrastrukture.

Po podatkih notranjega ministrstva je na Cipru registriranih približno 2.480 zaklonišč, vendar jih je kar 480 neprimernih, nedostopnih ali pa sploh ne obstajajo.

Številni prebivalci so ob iskanju najbližjega zavetja ugotovili, da so ta v resnici le stare garaže ali kleti v slabem stanju.

Preberi še Od kod je na Ciper priletel brezpilotnik in raketa proti Turčiji?

Ciprski predsednik Nikos Christodoulides je priznal, da država na krizo ni bila ustrezno pripravljena. Vlada je zato napovedala imenovanje nacionalnega koordinatorja za krizne razmere po evropskih standardih ter pripravo zakonodaje, ki bi spodbujala gradnjo zaklonišč v novih stanovanjskih zgradbah.

Napetost na otoku povečujejo tudi vojaške aktivnosti. V zadnjih dneh so okoli Cipra opazili evropske vojaške ladje in lovska letala, ki naj bi varovala otok pred morebitnimi napadi. A za številne prebivalce to ni pomirjujoče.

"Ne bom skrivala – strah me je," pravi Yiota Andreou, 67-letna lastnica slaščičarne v Nikoziji, ki živi blizu ameriškega veleposlaništva. "Če smo res tako varni, zakaj je okoli nas toliko vojaških ladij? Grozno je tudi, da so zaklonišča v takšnem stanju."

Za mnoge je pokazatelj, da ljudje pristojnim ne verjamejo, ko govorijo, da so varni, tudi podatek, kako hitro so prebivalci ob izbruhu krize praznili trgovinske police. Med njimi je tudi opozicijski politik Stefanos Stefanou: "Sistem očitno ne deluje. Ljudje se bojijo tega, kar vidijo in slišijo."

ciper iran vojna

Epsteinova sodelavka še kar upa na Trumpovo milost

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
5 znakov, da ste izbrali popolno ime za svojega otroka
5 znakov, da ste izbrali popolno ime za svojega otroka
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
zadovoljna
Portal
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
Elton John se spoprijema z zahtevnim zdravstvenim obdobjem: njegov mož razkriva, kako je danes
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
cekin
Portal
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'
Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
dominvrt
Portal
Njen strup lahko človeka ubije v štirih do šestih urah
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
okusno
Portal
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
voyo
Portal
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564