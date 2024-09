Cheney je svojo izjavo izdal nekaj ur po tem, ko je njegova hči, nekdanja republikanska predstavnica Wyominga Liz Cheney , razkrila njegove namere. Marku Leibovichu iz revije Atlantic. V intervjuju je povedala, da njen oče verjame, da je to resen trenutek v zgodovini.

"V 248-letni zgodovini našega naroda ni bilo posameznika, ki bi bil večja grožnja naši republiki kot Donald Trump. Poskušal je ukrasti zadnje volitve z lažmi in nasiljem, da bi se obdržal na oblasti, potem ko so ga volivci zavrnili," je dejal v izjavi, poroča ABC. " Kot državljani smo vsi dolžni postaviti državo nad strankarsko politiko, da bi branili svojo ustavo. Zato bom oddal svoj glas podpredsednici Kamali Harris."

Hkrati pa je bila Liz Cheney kritična do demokratskega podpredsedniškega kandidata, guvernerja Tima Walza zaradi njegovih nedavnih komentarjev o konfliktu med Izraelom in Gazo.

Walz se je o osredotočil na humanitarne razmere v Gazi in dejal, da ima "palestinsko ljudstvo vso pravico do življenja in svobode." "Mislim, da moramo nadaljevati s prizadevanji, da se premaknemo k rešitvi dveh držav," je dejal Walz.

"Če govorimo o 7. oktobru, ne da bi omenili Hamas po imenu, to ni natančen odraz izzivov, s katerimi se soočamo," je dejala Cheney.