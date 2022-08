V 30-urnem terorističnem napadu v Somaliji več deset mrtvih

Napad islamistične skupine na hotel v somalijskem glavnem mestu Mogadiš se je začel z glasnimi eksplozijami, končal pa šele v nedeljo, nekaj minut po polnoči, je povedal policijski komisar Abdi Hassan Hijar. "Med napadom so naše varnostne sile iz zavzetega hotela rešile večje število ljudi, tudi žensk in otrok," je še dejal. Po navedbah portala Euronews je bilo s hotela rešenih 106 talcev. BBC poroča o 117 ranjenih.

Policisti so zaenkrat z informacijami skopi, zato še ni znano, koliko pripadnikov skupine Al Šabab je sodelovalo v napadu. Znano pa je, da so hotel zavzeli z dvema samomorilskima napadoma, dva člana skupine sta se z avtomobilom bombo zaletela v stavbo in tako ostalim pripadnikom skupine, ki so bili oboroženi z ročnimi granatami in puškami kalašnikov, omogočila vstop. Ob tem so prosto streljali po bližnjih osebah.