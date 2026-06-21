Francija zaradi vročine prepovedala alkohol na glasbenem festivalu

Francija je od začetka tedna v primežu vročinskega vala, francoska meteorološka služba Meteo France je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih. Opozorilo velja za več kot tretjino departmajev, kar je največ doslej. Zaradi visokih temperatur so francoske oblasti v preteklih dneh odpovedale več deset železniških povezav, ponekod po državi so prekinili pouk. Posebno zaskrbljenost vzbuja današnji praznik glasbe Fete de la Musique, ko po vsej državi potekajo brezplačni glasbeni nastopi na prostem, praznovanja pa vsako leto na ulice privabijo milijone ljudi in pogosto trajajo pozno v noč, poroča BBC.

Ohladitev v Parizu. FOTO: Profimedia

V departmajih pod rdečim opozorilom bo zato danes veljala prepoved uživanja alkoholnih pijač na prostem, je sporočila francoska vlada. Na dogodkih, ki jih organizirajo javne ustanove, pa alkohola sploh ne bodo ponujali. Francoska vlada želi s tem ukrepom zmanjšati pritisk na zdravstvene službe in zdravstvenemu osebju omogočiti, da se osredotoči na oskrbo najranljivejših prebivalcev.

Fête de la Musique poteka že več kot 40 let, vsakič na poletni solsticij. Lani se je dogodkov v Parizu udeležilo približno dva milijona ljudi.