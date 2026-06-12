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V 40 minutah na avtocesti dve prometni nesreči: umrlo 8 ljudi

Budimpešta, 12. 06. 2026 10.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Madžarska policija

Na zahodu Madžarske sta se zjutraj zgodili tragični prometni nesreči, v katerih je umrlo osem ljudi, še dva sta poškodovana.

Prva nesreča se je zgodila ob 4.30 dobrih 120 kilometrov zahodno od Budimpešte, ko je tovornjak trčil v gradbeni stroj in zagorel. Voznik je na kraju umrl.

Nastal je zastoj, v katerem se je nato ob 5.10 zgodila še druga nesreča. Minibus, v katerem je bilo devet ljudi, je namreč trčil v tovornjak, ki je stal v koloni zaradi prej omenjene prometne nesreče. Umrlo je sedem ljudi, dva sta se poškodovala.

Madžarski premier Peter Magyar je v izjavi zapisal, da so žrtve tuji državljani, družinam pokojnih pa je izrekel sožalje.

Portal 24.hu poroča, da so vse žrtve moški, obe v nesrečo vpleteni vozili, tako tovornjak kot minibus, pa sta imeli moldavske registrske oznake.

Madžarska prometna nesreča avtocesta tuji državljani črna kronika

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