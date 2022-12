V 65. letu je umrl Maxi Jazz, pevec skupine Faithless

Jazz se je rodil v Brixtonu in v svojem življenju dosegel zelo uspešno kariero kot frontman skupine Faithless, nekaterih drugih skupin pa tudi kot solo umetnik. Skupina Faithless je bila najbolj znana po svoji uspešnici Insomnia iz leta 1995, ki je v kratkem času zasedla vrh britanske glasbene lestvice. Po ponovni izdaji, leto dni kasneje, se je zopet zavihtelo na lestvico, tokrat na tretje mesto. Skupina ima še vrsto drugih uspešnic, kot so We Come 1 in God is a DJ.

Kot solo izvajalec je sodeloval z mnogimi zvezdami, vključno z Robbiejem Williamsom, za skladbo My culture, izvajalcev 1 Giant Leap pa je združil moči s Tiestom in Jamiroquaijem.