Umrl je Saša Popović

Zapisali so, da je bil Aleksandar Saša Popović, ki se je rodil 24. aprila 1954 v Novem Sadu, vizionar in predan strokovnjak, ki je skozi glasbo in televizijo odkril in podpiral številne talente ter oblikoval zvok in duh nekega obdobja. "Njegova energija, predanost in ustvarjalnost bodo večno živeli v pesmih, izvajalcih, predstavah in vsem, kar je ustvaril. Dediščina, ki jo je zapustil, je neizmerna in je zaznamovala čas, v katerem je živel," so zapisali na spletni strani in poudarili, da je za sabo pustil neizbrisen pečat.

"Njegova zapuščina bo živela naprej v vseh nas, ki smo imeli privilegij z njim delati, in v vseh, katerih življenj se je dotaknil. Naj počiva v miru," so še zapisali.