V 82. letu je umrl kardinal George Pell

Iz italijanske prestolnice so sporočili, da je v torek zvečer zaradi srčnega zastoja umrl kardinal George Pell. Star je bil 81 let, smrt pa je sledila sicer uspešni operaciji kolka.

Na novico o njegovi smrti se je že odzval sydneyjski nadškof Anthony Fisher. "Ta novica je za vse velik šok. Prosim za molitev za počitek njegove duše in tolažbo njegovih bližnjih, ki so ga imeli radi in žalujejo," je zapisal v objavi na Facebooku.

V nasprotju z nadškofom pa so se mnogi komentarji v odzivu na Pellovo smrt dotaknili razveljavljene obsodbe glede spolne zlorabe otrok. Na Twitterju je več uporabnikov izrazilo podporo preživelim, ki so bili vpleteni v sodbo.

Od avstralskega duhovnika do vatikanskega zakladnika

Kardinal George Pell je bil rojen 8. junija 1941 v mestu Ballarat v Avstraliji. Odločil se je za duhovniški poklic in se v rimskokatoliški cerkvi povzel do vloge vatikanskega zakladnika, kar mnogi štejejo za tretji najvišji položaj v Cerkvi.

V katoliškega duhovnika je bil posvečen leta 1996, nato pa se odpravil na študij v Rim, Oxford in Cambridge. Leta 1971 se je za dve desetletji vrnil v Avstralijo, leta 1996 pa po odločitvi takratnega papeža Janeza Pavla II. postal melbournski nadškof. Leta 2001 je postal nadškof v Sydneyju, leta 2003 pa kardinal. Od leta 2014 do leta 2019 je opravljal vlogo vatikanskega zakladnika, zadolžen pa je bil za finance papeža Frančiška.