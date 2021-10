V 85. letu umrl Colin Powell

Powell je bil med najvišjimi vojaškimi častniki, ki je leta 2000 pod Georgeom W. Bushem postal prvi afroameriški državni sekretar. "Izgubili smo izjemnega in ljubečega moža, očeta, dedka in odličnega Američana," je še zapisala družina. Zdravil se je v bolnišnici Walter Reed v Bethesdi.

Colin Powell je bil prisoten v ameriških vojaških strukturah že desetletja pred vstopom v politiko. Rojen je bil leta 1937 v New Yorku, kjer je diplomiral in vstopil v vojsko kot rezervni častnik. V vojski je bil nato 35 let, poslan je bil na številna mesta, na koncu pa je dosegel enega najvišjih činov v ameriški vojski.

Leta 1989 je dobil najvišji položaj v Pentagonu, kjer je štiri leta opravljal delo načelnika generalštaba. Bil je eden ključnih operativnih ljudi v času prve Zalivske vojne, javnost pa si ga je najbolj zapomnila po zagovarjanju napada na Irak leta 2003.

Leta 2001 zamenjal Madeleine Albright na mestu državnega sekretarja in postal ena osrednjih oseb v začetnih mesecih vojne proti terorizmu. Vojaško posredovanje leta 2003 na Irak je zagovarjal več mesecev in bil eden najbolj glasnih podpornikov teorije, da Irak razvija orožje za množično uničevanje. Tega niso nikoli našli.

Po Bushevi izvolitvi leta 2004 je moral odstopiti. Po odstopu je zapustil politiko, a je bil zelo aktiven v številnih nevladnih organizacijah. Podprl je izvolitve Baracka Obame, ni pa se nikoli strinjal oziroma je bil precej nastrojen proti politiki Donalda Trumpa. Bil je eden najbolj glasnih kritikov republikanske stranke, ki ji je pripadal dolga leta, po napadu na Kapitol leta 2021 pa je republikance tudi uradno zapustil.