V 87. letu starosti je umrla vrhovna sodnica ZDA Ruth Bader Ginsburg

Sedaj je seveda nemudoma po novici o smrti Bader Ginsburgove napovedal, da bodo še pred volitvami glasovali o njenem nasledniku, ki ga bo predlagal republikanski predsednik Donald Trump . Demokrati so ogorčeni ampak uporabljajo iste argumente proti imenovanju njenega naslednika, kot jih je McConnell leta 2016, ko je zavračal potrjevanje Garlanda.

Vodja senatne večine republikanec Mitch McConnell je leta 2016 po smrti konservativnega sodnika Antonina Scalie blokiral potrjevanje Merricka Garlanda , ki ga je na položaj vrhovnega sodnika imenoval predsednik ZDA Barack Obama . McConnell je to takrat utemeljil s tem, da je potrebno počakati na volitve.

"Nacija je izgubila pravnico zgodovinske veličine. Mi na vrhovnem sodišču smo izgubili drago kolegico. Danes žalujemo ampak v prepričanju, da se bodo prihodnje generacije spominjale Ruth Bader Ginsburg tako kot smo jo mi poznali - neutrudno in odločno zagovornico pravice," je sporočil predsednik vrhovnega sodišča John Roberts .

Števile zastave v ZDA so na pol droga.

Zapleti okrog potrjevanja Trumpovega kandidata za vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha, ki so močno dodatno razdelili Ameriko, so bili le senca ogorčenja, ki se pripravlja, če bosta McConnell in Trump skušala levo sodno ikono tik pred volitvami zamenjati s konservativnim sodnikom.

Ni sicer zanesljivo, da jima bo uspelo, saj je republikanska senatorka Lisa Murkowskiz Aljaske nemudoma sporočila, da pred volitvami 3. novembra ne bo glasovala za zamenjavo. Predsednik pravosodnega odbora v senatu in Trumpov zaveznik Lindsey Grahamiz Južne Karoline je dejal, da ceni njeno službo naciji, vendar pa se še noče opredeliti okrog imenovanja naslednika.