V 93. letu umrl 'oče tiramisuja' Ado Campeol

Glede izvora sladice v Italiji niso vsi enotnega mnenja, saj nekateri trdijo, da so ga prvič kot afrodiziak postregli v bordelu v severnoitalijanskem mestu Treviso. Vendar pa je, že od samega začetka, splošno sprejeto dejstvo, da so recept zanjo razvili v Campeolovi restavraciji.

Sladico, sestavljeno iz piškotov, prepojenih s kavo in v celoto povezanih s sirom mascarpone, so na jedilnik restavracije dodali leta 1972. Tiramisuja družina nikoli ni patentirala, odkar pa so jo dali na pokušino v svoji restavraciji je postala simbol italijanske kuhinje, ki so jo kasneje kuharji po vsem svetu prilagajali različnim okusom.

Luca Zaia , predsednik Benečije se je med prvimi poklonil 'očetu tiramisuja' in zapisal, da je mesto "izgubilo še eno zvezdo v svoji bogati zgodovini hrane in vina" .

Alle Beccherio je leta 1939 odprla Campeolova družina, Campeol pa je posel prevzel ob koncu druge svetovne vojne. Po besedah ​​soizumitelja sladice, kuharja Roberta Linguanotta, je sladica nastala po nesreči med izdelavo vanilijevega sladoleda. Linguanotta je v trenutku nepozornosti v skledo z jajcem in sladkorjem dal nekaj sira mascarpone, premešal in ugotovil, da ima mešanica res prijeten okus. To je takoj povedal Campeolovi ženi Albi, s katero sta skupaj dodelala sladico. Piškote sta namočila v kavo, dodala kremno zmes in potresla s kakavom. Poimenovala sta jo 'tireme su', kar pomeni 'poberi me' ali vzemi me s sabo.

V lokalni publikaciji o hrani in vinu se je jed pojavila leta 1981, sedaj pa je ena najbolj znanih italijanskih sladic.

Različice tiramisuja vsebujejo tudi alkohol, kot sta rum ali marsala, toda originalni recept, ki ga je leta 2010 certificirala Italijanska akademija za kulinariko, je brez alkohola, saj da mora biti sladica prijazna tudi otrokom.