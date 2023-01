V ZDA zaradi napake v sistemu preloženih več kot 4000 letov

Na ameriških letališčih so odpravili napako v računalniškem sistemu, zaradi katere so bili zamaknjeni ali odpovedani vsi leti, ki so vzletali ali pristajali na ameriških tleh. Letala v ZDA tako zdaj ponovno letijo, so sporočili iz Zvezne uprave za letalstvo. Zaradi napake je bilo po zadnjih podatkih preloženih preko 4000 letov, odpovedanih pa več kot 700.

V Zvezni upravi za letalstvo (FAA) so odpravili napako v računalniškem sistemu, zaradi katere je bil moten zračni promet širom cele države. Ker zaradi napake ni bilo mogoče spremljati vzletov in pristankov letal so v FAA vsa letala do 15. ure začasno prizemljili. Čeprav je napaka že odpravljena, pa vzrok zanjo še ni znan. "Odrejene prizemljitve ni več. Nadaljujejo z iskanjem vzroka težave," so sporočili iz FAA. Predsednik Joe Biden pa je povedal, da zaenkrat ne izključujejo niti možnosti kibernetskega napada. Zaradi napake je bilo prestavljenih 4013 letov, odpovedanih pa 710, poroča Sky News. Največ preloženih letov je bilo na območju vzhodne obale.

Potniki ogorčeni: 'To bo dolg dan' Potniki, ki bi v času napake morali leteti iz ali v ZDA so bili ogorčeni. "Moraš imeti rad trenutke, ko zakupiš let ob šesti uri zjutraj, da bi se izognil zamudam, potem pa se zaradi nacionalne napake v sistemu FAA tvoje potovanje vseeno zamakne. To bo dolg dan," je zapisala uporabnica Adele.

Drugemu uporabniku so prestavili let iz Francije v Ameriko. "Sem na letališču Charles de Gaulle v Parizu. Letalska družba nas je ravnokar obvestila, da je v računalniškem sistemu FAA prišlo do napake, zato nihče ne leti v Ameriko," je zapisal. AP sicer poroča, da napaka na lete iz Evrope v ZDA ni tako zelo vplivala, kot na lete znotraj države.

