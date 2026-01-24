V Abu Dabiju nadaljevanje pogajanj, Rusi znova napadli Kijev

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski je v petek zvečer sporočil, da je prezgodaj vleči zaključke iz prvega dneva pogajanj. "Videli bomo, kako se bodo nadaljevala in kakšni bodo rezultati," je dejal v video sporočilu pred današnjim nadaljevanjem pogovorov. Gre sicer za prvo tako tristransko srečanje v živo po začetku ruske invazije na Ukrajino.
Rusija, ki trenutno zaseda okoli 20 odstotkov Ukrajine, si prizadeva, da bi dobila popoln nadzor nad Donbasom. Iz Kremlja so po četrtkovih pogovorih predsednika Vladimirja Putina z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom predsednika ZDA Jaredom Kushnerjem v petek sporočili, da trajen mir v Ukrajini ni mogoč, dokler ne bodo rešena ozemeljska vprašanja oz. dokler se ukrajinske sile ne umaknejo iz Donbasa na vzhodu države.
Kijev je medtem opozoril, da bi morebitna prepustitev ukrajinskega ozemlja Rusiji lahko samo še povečala apetite Moskve.
Medtem je Rusija tudi ponoči nadaljevala napade na Ukrajino. Tarči napadov sta bila prestolnica Kijev in mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na ukrajinske vire, je v njih umrl najmanj en človek, 23 je bilo ranjenih.
Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je v zapisu na družbenih omrežjih obsodil napade v času, ko potekajo pogajanja o miru. "To je bila še ena noč ruskega terorja. Cinično, Putin je ukazal brutalen napad v trenutku, ko se v Abu Dabiju srečujeta delegaciji na mirovnih pogajanjih pod vodstvom ZDA. Njegove rakete niso zadele le naših ljudi, ampak tudi pogajalsko mizo," je zapisal.