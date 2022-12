V afganistanskem predoru zgorela cisterna, mrtvih najmanj 19 ljudi

Nesreča se je zgodila v soboto zvečer, a do nedelje dopoldne gasilci še niso uspeli pogasiti požara, poroča The Guardian. Cisterna z nafto je zgorela v predoru Salang na strateško pomembni cesti v provinci Parvan, ki povezuje sever Afganistana z jugom države.

Preživeli so ostali ujeti pod ruševinami, zato bi se število žrtev lahko še povečalo, je opozoril tiskovni predstavnik province Parvan Himatullah Shamim , ki je povedal, da so med žrtvami tudi otroci. Kaj je povzročilo eksplozijo cisterne, za zdaj še ni znano.

Predor, ki so ga leta 1965 zgradili Sovjeti, je dolg skoraj 2700 metrov in je edina vse leto odprta povezava med severom in jugom države, ki ju ločuje gorovje Hindukuš.

V preteklosti se je v predoru že zgodilo več tragičnih nesreč: od zadušitev potnikov, zaradi prevelike koncentracije smrtonosnih plinov, do nesreč zaradi snežnih plazov. Leta 2010 je v nizu snežnih plazov umrlo več kot 160 ljudi.