V afganistanskih osnovnih šolah zastrupljenih skoraj 80 deklic

Po tem, ko so v Afganistanu oblast prevzeli talibani, so dekletom po šestem razredu prepovedali izobraževanje, poroča AP News. Zdaj pa se je zgodil prvi napad na tamkajšnje osnovne šole, so sporočile lokalne oblasti. Zaradi zastrupitve so namreč morali v provinci Sar-e-Pul hospitalizirati skoraj 80 učenk.