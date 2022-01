V Afganistanu morajo odstraniti glave z lutk v izložbah

Lastniki trgovin so tej potezi talibanov ugovarjali, češ da so lutke v izložbah običajne v vseh muslimanskih državah in da se uporabljajo le za prikaz oblačil za prodajo. Ob tem so poudarjali, da so za vsako lutko plačali od 80 in 120 dolarjev. A vseeno niso uspeli prepričati talibanov, ki pri obglavljenju lutk vztrajajo.