V Kabulu protesti zaradi zatiranja žensk, talibani pa se 'zabavajo'

Medtem ko so se afganistanske šole odprle le za dijake in so ministrstvo, pristojno za ženske, nadomestili z ministrstvom za preprečevanje pregreh, v državi pa potekajo protesti zaradi zatiranja žensk, so po družbenih omrežjih zakrožile fotografije talibanskih borcev, ki se "zabavajo". Med drugim se polno oboroženi vozijo s pisanimi pedolini v obliki labodov in se norčujejo med "popravljanjem helikopterja".

Po spletu so zakrožile fotografije talibanskih borcev, ki se vozijo s pedolini, opremljeni z jurišnimi puškami in drugim orožjem. Fotografije so buke posnete v narodnem parku Band-e Amir v provinci Bamjan v osrednjem Afganistanu, nekoč priljubljeni točki domačih in mednarodnih turistov. Gre za šest jezer, ki jih ločujejo naravni jezovi iz lehnjaka. Jezera ležijo v gorovju Hindukuš, na približno 3000 metrih nadmorske višine, zahodno od porušenih bamjanskih Bud. Na slikah je videti, da se talibani vozijo v barvnih čolnih v obliki labodov, pri tem pa so polno oboroženi. Komentatorji na družbenih omrežjih so dogajanje na fotografijah označili za "talibansko mornarico". A to ni edino "nenavadno" početje talibanov v zadnjem času. Nedavno so na družbenih omrežjih objavili tudi posnetek, na katerem se norčujejo ob helikopterju.

In medtem ko se talibani, kot kaže, zabavajo, so pravice žensk v državi čedalje bolj ogrožene. Zaradi zatiranja žensk po državi potekajo tudi protesti.

Se bodo afganistanska dekleta vrnila v srednje šole? Afganistanske srednje šole so znova odprle svoja vrata, a le za dijake in učitelje. Talibani niso navedli, kdaj se bodo lahko v šole vrnile tudi srednješolke. Obstaja možnost, da se dekleta v srednje šole sploh ne bodo smela vrniti. Veliko dečkov je tako izrazilo solidarnost, protestno se tudi sami niso odpravili v šolo. "V šolo ne grem brez sester," je zapisal eden od dečkov.

Da so razmere glede pravic žensk v Afganistanu resne, kaže tudi dejstvo, da so talibani afganistansko ministrstvo, pristojno za ženske, nadomestili z ministrstvom za preprečevanje pregreh. Ministrstvo je bilo med talibansko prvo vladavino pristojno za nadzor nad spoštovanjem verskih pravil, poročajo viri iz Kabula, ki se sklicujejo na objavljene fotografije novih napisov na ministrstvu. Talibani tega sicer niso uradno potrdili. Pred poslopjem zdaj že nekdanjega ministrstva, pristojnega za ženske, so delavci postavili tablo ministrstva za spodbujanje kreposti in preprečevanje pregreh.