V Afganistanu umorjene tri ženske, ki so delale za televizijsko postajo

Številne incidente naj bi zakrivili Talibani, vendar je, zlasti na vzhodu vpletena tudi IS, poroča BBC.Tri umorjene ženske v Jalalabadu so bile stare med 18 in 20 let in so nedavno končale srednjo šolo. Delale so na oddelku za sinhronizacijo pri zasebni televizijski postaji Enikas, je potrdil vodja televizije Zalmai Latifi.

Uradniki pravijo, da so eno od deklet napadli med tem, ko se je po službi vračala domov. Drugi dve so iste noči umorili v ločenem napadu, prav tako med tem, ko sta se vračali domov."Vse tri so mrtve. Ustrelili so jih, ko so se peš vračale iz službe," je dejal tudi Latifi.