V Afriki ugrabili in usmrtili dva španska novinarja in Irca

V ponedeljkovi patrulji proti krivolovu, v ktaeri je bilo okoli 40 ljudi, so sodelovali vojaki, gozdarji in tuji poročevalci. Dva vojaka, ranjena v zasedi, sta novinarjem povedala, da so napad začeli džihadisti, ki jih je bilo več kot njih. Po poročanju medijev so enega od vojakov ustrelili v nogo, drugega pa v roko. Vojaki so povedali, da so okoli tujcev poskušali oblikovati zaščitni ščit, a so, ko je streljanje prenehalo, ugotovili, da so tujci izginili. Napadalci pa so zasegli tudi vozila in orožje.

Španska zunanja ministrica Arancha González Laya je v torek dejala, da se zdi, da trupla, ki so jih našli na tem območju, pripadajo dvema španskima novinarjema, ki sta snemala dokumentarni film o tem, kako Burkina Faso ščiti narodne parke, naravne vire pred divjimi lovci in ljudi, ki živijo v naravnih parkih. Premier Pedro Sánchezpa je kmalu nato tvitnil: "Najhujše novice so potrjene."Sporočil je, da gre za novinarjaDavida Beriaina in Roberta Fraileta, ter pohvalil "tiste, ki, podobno kot ona dva, pogumno poročajo s konfliktnih območij". Beriain je bil novinar, ki je poročal z vsega sveta in ustanovil lastno produkcijsko hišo, medtem ko je Fraile kot snemalec pokrival več konfliktov, vključno z vojno v Siriji.