V agenciji Usaid naj bi delovno mesto ohranilo manj kot tri odstotke zaposlenih

Vlada Donalda Trumpa je po poročanju ameriških medijev v sredo napovedala, da bodo vsi zaposleni z nekaj izjemami do danes poslani na prisilni plačan dopust. Na svojih delovnih mestih naj bi ostali tisti, ki so ključnega pomena za nadaljevanje dejavnosti, ki jo Usaid še izvaja, in nekaj vodilnih. Tisti, ki bodo ostali na delovnih mestih, naj bi bili o tem obveščeni do četrtka popoldne, so časniku New York Times v četrtek povedali viri, ki želijo ostati anonimni.

V četrtek je ameriški zvezni sodnik George O'Toole začasno in vsaj do ponedeljka podaljšal rok za odložene prekinitve delovnega razmerja, ki jih je zveznim uslužbencem ponudila Trumpova vlada.

Njegovo vlado na zveznem sodišču v Bostonu tožijo sindikati zveznih uslužbencev, ki med drugim zahtevajo, naj sodišče od vlade zahteva zakonito politiko namesto samovoljnega, nezakonitega in kratkoročnega ultimata.