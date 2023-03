V Alabami iztiril že tretji vlak podjetja Norfolk Southern

To je bilo že tretje iztirjenje vlaka istega podjetja v zadnjem času. Pred dnevi je iztiril vlak podjetja v Springfieldu v državi Ohio, v začetku leta pa je prav tako v Ohiu pri East Palestine iztiril vlak, ki je prevažal strupene snovi. Te so morali sežgati, prebivalce kraja East Palestine pa za nekaj časa evakuirati.

Iztirjenje je bilo politično zelo odmevno, saj so ga republikanci izkoristili za politični napad na predsednika ZDA Joeja Bidna, ker je obiskal Kijev v Ukrajini in si zato ni ogledal posledic nesreče v Ohiu.

Pošiljke nevarnih snovi predstavljajo do osem odstotkov od približno 30 milijonov, ki jih železnice vsako leto prepeljejo po ZDA. Vendar pa železnice pogosto mešajo pošiljke in imajo lahko na skoraj vsakem vlaku en ali dva vagona nevarnih snovi.

V pripravi je zakonodaja, ki jo sestavljajo senatorji obeh strank. "Lobisti železniških podjetij so se leta borili proti vsem prizadevanjem za okrepitev pravil, ki bi povečala varnost naših vlakov in železniških prog. Zdaj ceno plačujejo prebivalci Ohia," je dejal demokrat iz Ohia Sherrod Brown .

Podjetje je napovedalo več prostovoljnih varnostnih izboljšav, senatorji pa so napovedali nadaljevanje preiskav o iztirjenju, odzivu Bidnove vlade in varnostnih praksah podjetja.

Predlog predvideva tudi, da sta v vlakovnih posadkah še naprej najmanj dve osebi. Sindikati trdijo, da so železnice bolj tvegane zaradi zmanjševanja števila delovnih mest v industriji v zadnjih šestih letih. Ukinili so skoraj tretjino vseh delovnih mest na železnici, vlakovne posadke pa se soočajo z utrujenostjo, saj so v pripravljenosti noč in dan.