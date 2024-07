V Albaniji čez 40 stopinj Celzija, na Hrvaškem rdeče vremensko opozorilo

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za torek zaradi visokih temperatur izdal oranžno vremensko opozorilo za reško, splitsko in dubrovniško območje. V sredo bo za to območje zaradi nevarne vročine veljalo rdeče vremensko opozorilo.

Srbska hidrometeorološka služba (RHMZ) je danes opozorila, da bo vročinski val trajal do konca tedna. Temperature bodo od srede predvidoma dosegale do 40 stopinj Celzija, večina urbanih središč pa po napovedih vremenoslovcev lahko pričakuje tropske noči.

V Bosni in Hercegovini bo po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH najbolj vroče na jugu države. Tam se bodo temperature v torek in sredo povzpele do 38 stopinj Celzija, v četrtek pa bodo še za stopinjo višje.

V Albaniji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP temperature medtem že presegajo 40 stopinj Celzija. Velika vročina povečuje tudi tveganje za požare, zato je albanska vlada danes napovedala, da bo za "vsak nameren ali nenameren požar" zagrožena 15-letna zaporna kazen.

Nov vročinski val prihaja tri tedne po zadnjem, ki je v Črni gori ter večjem delu Dalmacije, BiH in Albanije povzročil izpad električne energije. Izpad naj bi se začel v Albaniji, potem ko je zaradi visokih temperatur prišlo do okvare na daljnovodu, ki državo povezuje z Grčijo.