V Albaniji 'med kosilom' posneli razigrano skoraj izumrlo sredozemsko medvedico

Tokrat je novica o prisotnosti sredozemske medvedice, izredno ogrožene vrste morskega sesalca, razveselila Albance. Opazili so jo med hranjenjem in zadrževanjem v albanskem nacionalnem parku Karaburun Sazan. "Gre za skoraj povsem nenaseljeno območje na jugu Albanije, zato bi lahko bilo primerno domovanje za to redko vrsto," pojasnjuje biolog inštituta Plavi svijet Grgur Pleslić. Prikupna žival naj bi tja priplavala iz Grčije, poročajo hrvaški mediji.

Sredozemska medvedica je bila nekoč vrsta, ki je s svojo prisotnostjo razveseljevala tudi na sosednjem Hrvaškem, predvsem na območjih okoli otoka Visa, na Biševem, kjer je po tej vrsti poimenovana celo znamenita jama, Medvjedja špilja, a je tudi tam že pred časom povsem izginila. Skoraj povsem so jih namreč iztrebili ribiči, saj so jim kradli ribe in uničevali ribiške mreže. O tem, da bi naj videli primerek, so sicer poročali lani z otoka Vira in Pule, a posnetka, ki bi to potrdil, mimoidočim ni uspelo narediti.