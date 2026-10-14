V Albaniji študenti zasedli ulice: nasilni protesti, ogenj, spopadi s policijo

Organizatorji protestov v Albaniji pravijo, da so povod za demonstracije slabe razmere na univerzah, višji stroški visokošolskega izobraževanja, pomanjkanje finančne podpore študentom in slabe zaposlitvene možnosti po končanem študiju.

A protesti so že postali nasilni. Policija v Tirani je tako proti protestnikom uporabila vodne topove in solzivec, potem ko so zažgali stavbo ministrstva za izobraževanje, prevračali zabojnike za smeti in poškodovali številne izložbe prodajaln, poroča Guardian. Ogenj je zajel tudi poslovalnico Raiffeisen Banke v bližini ministrstva.

Gre za najnasilnejši izbruh nezadovoljstva doslej proti albanskemu premierju Ediju Rami, ki je maja lani osvojil četrti mandat, od takrat pa se sooča z vse večjim nezadovoljstvom javnosti zaradi domnevne korupcije v vrhu oblasti. Mnogi protestniki obenem menijo, da opozicija ne ponuja prepričljive alternative.

Nemiri sledijo poletju večinoma mirnih protestov proti Rami. Povod zanje je bil predlog za gradnjo luksuznega letovišča na neokrnjeni južni albanski obali, ki ga podpira Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Nemiri v Albaniji so del širšega vala študentskih protestov po Evropi zaradi izobraževalnih in življenjskih razmer. V Franciji srednješolci že več tednov organizirajo proteste in blokade šol ter zahtevajo več učiteljev in boljše pogoje za pouk. Opozarjajo, da propadajoča šolska infrastruktura in prenatrpani razredi škodujejo kakovosti izobraževanja.

Albanska vlada je nasilje na protestih obsodila.