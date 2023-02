V Albaniji zajeli ladjo z 22.500 tonami domnevno ruske nafte

Albanska policija je v pristanišču v mestu Drač v ponedeljek zajela ladjo, ki je plula pod liberijsko zastavo in za katero sumijo, da je tihotapila 22.500 ton nafte iz Rusije, poročajo tamkajšnji mediji. Pridržali so 22 članov posadke in zajeli dokumentacijo o plovbi.

Ladja je izplula iz Azerbajdžana, preiskovalci pa domnevajo, da so nafto nanjo naložili z druge ladje v pristanišču v grškem mestu Kalamata, piše albanski časnik Albania Daily News. Zadržali so jo zaradi suma, da je tihotapila nafto iz Rusije. Zahodne države so proti Rusiji sprejele sankcije zaradi vojne v Ukrajini, med katerimi je tudi prepoved uvoza ruske nafte. Sankcijam zahoda se je pridružila tudi Albanija, ki je tudi članica zveze Nato in kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Prepoved uvoza večine ruske surove nafte v EU je začela veljati v začetku decembra lani, od tega meseca pa je v veljavi še embargo na ruske naftne derivate. EU je skupaj s skupino G7 uvedla tudi kapico za derivate, ki jih Rusija izvaža v tretje države. Za surovo nafto tovrsten ukrep velja že od decembra.