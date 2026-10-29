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V albanskem parlamentu gorele bakle

Tirana, 29. 10. 2026 20.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Bakle v albanskem parlamentu

Poslanci opozicije so v albanskem parlamentu iz protesta prižgali bakle in glavno dvorano ovili v gost dim. Pri tem so obtožili premierja Edija Ramo, da obsežnih protivladnih protestov ne jemlje dovolj resno. Protesti v Albaniji trajajo že več mesecev, v zadnjih tednih pa so se okrepili in se večkrat sprevrgli tudi v nasilje.

Poslanci albanske opozicije so danes v parlamentu skušali prekiniti glasovanje, ki se ga je udeležil tudi Rama. Sprva so udarjali po klopeh in metali različne predmete, nato pa so prižgali bakle in celotno dvorano ovili v gost dim. Pri tem so Edija Ramo pozivali k odstopu.

Podpredsednik največje opozicijske Demokratske stranke Belind Kellici je dejal, da se Rama in njegovi vladajoči Socialisti vedejo, kot da se v Albaniji ne dogaja nič posebnega, in nadaljujejo z izvajanjem svojega programa, medtem ko država tone vse globlje v krizo.

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Podobni prizori so se v albanskem parlamentu odvili že minuli teden, ko je med poslanci prišlo tudi do prerivanja.

Albanijo že več mesecev pretresajo protivladni protesti, ki jih je sprožil sporni projekt gradnje luksuznega turističnega letovišča, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Pozneje so prerasli v splošne proteste zaradi korupcije, brezposelnosti, nedostopnosti stanovanj in visokih življenjskih stroškov.

Protestniki, večinoma študentje in mladi, se od sredine oktobra skoraj vsakodnevno spopadajo s policijo, prihaja tudi do vandalizma. V spopadih med protestniki in policijo je bilo poškodovanih več kot 350 ljudi, med katerimi je tudi veliko policistov.

Rama je za nasilje med protesti pred dnevi okrivil "tuje akterje" in jih opisal kot hibridno vojno. Vlada je ob tem v sredo uvedla vrsto ukrepov, s katerimi želi zajeziti skoraj vsakodnevne proteste. Za udeležbo na nasilnih protestih so zagrožene denarne kazni v višini do 5500 evrov, medtem ko povprečna mesečna plača v Albaniji znaša 930 evrov.

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